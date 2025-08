Indeling Albert Heijn Beijum wordt na verbouwing overzichtelijker

Foto via Google Maps - Streetview

Vanwege een verbouwing is de Albert Heijn aan de Stoepemaheerd in de wijk Beijum in augustus twee weken gesloten. De supermarktmanager laat weten dat de verbouwing de indeling logischer en overzichtelijker maakt.

De werkzaamheden beginnen op zondag 10 augustus om 18.00 uur. De verbouwing riep vraagtekens op, omdat de supermarkt zes jaar geleden ook al grondig verbouwd is. Aan Beijumnieuws laat de supermarkt weten dat de verbouwing binnen de bestaande muren blijft en dat men zich vooral zal richten op de indeling. Zo wordt de ingang verplaatst naar de rechterkant, komt er een logische looproute, ontstaat er meer ruimte op de afdelingen en wordt het geheel overzichtelijker. “We voeren zoveel mogelijk alles circulair uit. Wat nog bruikbaar is, komt terug. De rest wordt vervangen”, laat de supermarkt weten. “Dankzij deze verbouwing krijgen we een winkel die weer heel lang meekan.”

In de nieuwe winkel zal een groter aanbod aan verspakketten beschikbaar zijn en zal het ook mogelijk zijn om zelf vers sinaasappelsap te tappen. Bonusaanbiedingen en Prijsfavorieten krijgen een andere plek, waardoor ze beter opvallen. Bij de zelfscan kunnen klanten zowel pinnen als contant afrekenen. “Op dinsdag 26 augustus om 11.00 uur vindt de feestelijke opening plaats. Alle klanten zijn dan van harte welkom.”