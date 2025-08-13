Inbraakgolf in bergingen Zeeheldenbuurt, buurtbewoners roepen op tot alertheid

Een slot van een berging is geforceerd. Foto: eigen foto

In de Zeeheldenbuurt hebben de afgelopen tijd meerdere inbraken plaatsgevonden in bergingen. Getroffen bewoners roepen buurtgenoten op om extra alert te zijn.

“De afgelopen dagen is er in mijn berging ingebroken”, vertelt één van de bewoners. “Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Zij zijn onderzoek komen doen en gaven aan dat dergelijke inbraken op dit moment een groot probleem zijn. Een medewerker van de Forensische Opsporing is langsgekomen om sporen veilig te stellen.” De politie neemt de meldingen serieus en doet extra onderzoek naar de toedracht, gezien het aantal inbraken in korte tijd. Hoewel het precieze aantal inbraken onbekend is, gaat het de afgelopen dagen om zeker drie gevallen. “Het is cruciaal dat je bij de politie aangifte doet. Ze pakken de meldingen erg serieus op.”

Op gedeelde foto’s is veel schade te zien. Om de berging in te komen, is een slot geforceerd en een tussendeur ingetrapt. De bewoner geeft ook een aantal adviezen: “Laat geen waardevolle spullen liggen in je berging. En zet ook je fiets op slot, ondanks dat deze in de berging staat.” De inbraken doen denken aan de inbraakgolf die afgelopen winter plaatsvond in de wijk Vinkhuizen. Toen werd er op diverse plekken ingebroken in schuurtjes en bergingen, waarbij elektrische fietsen, -steps, machines en gereedschappen werden gestolen. De daders van die inbraken zijn nooit gevonden.

Mocht je iets verdachts zien bij of rond bergingen in de Zeeheldenbuurt, dan is het advies om 112 te bellen.