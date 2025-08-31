Inbraak in Buurtbus Oosterparkwijk: “Je dupeert hier zoveel mensen mee”

De Buurtbus in betere tijden. Foto: Duurzaam Oosterparkwijk

De Oosterparkwijk zit naar alle waarschijnlijkheid een weeklang zonder Buurtbus. In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken in de bos. Daarbij is er een kleine ravage ontstaan.

“Ze hebben het raam aan de passagierszijde ingeslagen, het glas ligt overal,” vertelt Miranda Dontje van de organisatie. “Het dashboardkastje is opengetrokken en de autopapieren zijn verdwenen. Verder was er niets te halen.” De inbraak lijkt een snelle actie te zijn geweest die de daders niets heeft opgeleverd, maar de wijkorganisatie wel met de handen in het haar laat zitten.

Oproep tot getuigen

De politie is ter plaatse geweest voor onderzoek. “Heb je iets gezien of gehoord, of ben je in het bezit van videobeelden van een bewakingscamera of deurbel, dan kun je contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844,” aldus de oproep. Beelden kunnen ook via de website van de politie worden gedeeld. Dontje sluit zich hierbij aan: “Het zou mooi zijn als de daders gepakt kunnen worden.”

Wijk gedupeerd

In de middaguren hebben vrijwilligers het glas opgeruimd en het raam dichtgeplakt met karton. De inbraak heeft grote gevolgen voor de maatschappelijke organisatie. “Hoewel de Buurtbus verzekerd is, moeten we waarschijnlijk zelf opdraaien voor de herstelkosten,” legt Dontje uit. “Daarnaast zijn we de bus een week kwijt voor de reparatie. Dit levert ons veel ellende op en het dupeert ook de vele wijkbewoners die afhankelijk zijn van de bus. Hier hebben de vandalen uiteraard niet bij nagedacht.”

De Buurtbus is gefinancierd door de Coöperatieve Wijkraad en wordt bestuurd door medewerkers van Duurzaam Oosterpark. De bus wordt ingezet om prullenbakken te legen en wordt gebruikt bij diverse wijkactiviteiten en evenementen. Wijkbewoners kunnen de bus ook gebruiken voor vervoer of om grofvuil en andere spullen te verplaatsen.