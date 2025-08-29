IMG sluit nieuwe contracten met vier bureaus voor schade-advies

Foto via IMG

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat vanaf januari samenwerken met vier deskundigenbureaus voor advies over schade aan gebouwen. De nieuwe contracten gelden vier jaar en vervangen de huidige overeenkomsten die begin volgend jaar aflopen.

De bureaus zijn D.O.G. ingenieurs, Hanselman Groep, CED Nederland en 10BE. Drie daarvan werkten al eerder voor het IMG. Hanselman Groep is nieuw. De samenwerking met NIVRE stopt eind dit jaar.

In de nieuwe afspraken is vastgelegd hoe de kosten, het werk en de kwaliteit worden geregeld. De overgang naar de nieuwe contracten gebeurt de komende maanden stap voor stap.

Het IMG verdeelt de werkzaamheden in drie groepen. Voor gewone schade-opnames worden D.O.G. ingenieurs en Hanselman Groep ingezet. Voor beoordeling, berekeningen en hersteladvies zijn D.O.G. ingenieurs en CED Nederland gekozen. Bij bijzondere gebouwen, zoals monumenten, kerken en boerderijen, werken D.O.G. ingenieurs en 10BE.