Hulpdiensten in actie voor nijlgans die verstrikt is geraakt in visdraad

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Hulpdiensten moesten zaterdag aan de Kajuit in de wijk Lewenborg in actie komen voor een nijlgans die verstrikt is geraakt in een visdraad. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een dier in problemen kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Behalve de dierenambulance kwamen ook de duikers van de brandweer naar de locatie”, vertelt Weening. “Op de locatie troffen ze een nijlgans aan, die verstrikt is geraakt in visdraad. Daardoor kan het dier zich niet goed bewegen. Samen met medewerkers van de Dierenambulance Groningen zijn er meerdere pogingen gedaan om het dier te vangen. Daarbij gingen er ook duikers te water. Maar de pogingen waren tevergeefs. De nijlgans liet zich niet vangen omdat het dier nog teveel energie heeft.”

De hulpdiensten zijn daarop weer teruggekeerd. De Dierenambulance houdt de situatie in de gaten. Mogelijk wordt er snel een nieuwe poging ondernomen om het dier te vangen.