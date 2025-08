Hortus Haren op zoek naar vrijwilligers

Foto: Agnes Monkelbaan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42560980

De Hortus in Haren zoekt vrijwilligers. Om de tuin goed te kunnen onderhouden en onder de aandacht te brengen, zijn extra handen nodig.

“Wat veel bezoekers niet weten, is dat de Hortus draait op de inzet van meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers”, laat Hortus Haren weten. “Van jong tot oud, met allerlei achtergronden en talenten: samen zorgen zij ervoor dat de tuinen verzorgd blijven, bezoekers welkom worden geheten en de communicatie en creatie blijven stromen. Een klein, toegewijd team van vaste medewerkers wordt dagelijks versterkt door deze onmisbare krachten. Jouw talent is welkom: of je nu groene vingers hebt, graag organiseert, schrijft, tekent, fotografeert of gewoon graag meedenkt; er is altijd een plek voor jouw inzet.”

De geschiedenis van Hortus Haren begint niet in Haren, maar in de binnenstad van Groningen. In 1626 legde apotheker en botanicus Henricus Munting een kruidentuin aan achter zijn huis in de Grote Rozenstraat. Deze tuin, bekend als de ‘Hortus botanicus Groninganus’, groeide al snel uit tot een belangrijke academische tuin en is daarmee een van de oudste botanische tuinen van Nederland. De tuin diende honderden jaren lang als plantentuin voor de Rijksuniversiteit Groningen.

In de 20e eeuw werd de locatie in de binnenstad te klein voor de groeiende ambities van de universiteit. Om meer ruimte te creëren, werd in 1917 het landgoed ‘De Wolf’ in Haren aangekocht. De verhuizing van de botanische tuin naar deze locatie vond echter pas veel later plaats. In 1967 werd de collectie planten definitief overgebracht naar Haren en werd de oude locatie in Groningen gesloten. Sinds de verhuizing is de Hortus in Haren uitgegroeid tot de grootste botanische tuin van Nederland, met diverse thematuinen zoals de Chinese Ming-tuin en de Hondsrugtuin. De Hortus staat sinds 2012 op eigen benen en sinds januari 2023 is de gemeente eigenaar.

Mensen die interesse hebben in een vrijwilligersfunctie, of meer informatie willen, kunnen terecht op deze website.