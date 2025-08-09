Hoornseplas zaterdag decor van beachvolleybaltoernooi Veracles

De velden zijn klaar voor gebruik. Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de Hoornseplas vindt zaterdag de negentiende editie van het Veracles Beach Festival plaats. Aan het volleybaltoernooi doen zowel leden als niet-leden van Veracles mee.

Het programma begon vrijdagavond met een Bedrijventoernooi. “Voorafgaand aan het beachfestival op zaterdag hebben we een bedrijventoernooi georganiseerd waarbij teams van bedrijven het tegen elkaar opnamen,” laat de organisatie weten. “Dit gebeurde in potjes van vier tegen vier. Om mee te kunnen doen, had je dus minimaal drie collega’s nodig.” De avond werd afgesloten met een barbecue.

Op zaterdag vindt het Veracles Beach Festival plaats. “Het programma begint al vroeg waarbij alles draait om zon, strand, volleybal en muziek. Naast beachvolleybal zullen er op het terrein ook thema-activiteiten plaatsvinden en is er een chillplek. Nadat de finales zijn gespeeld, wordt er een barbecue voor alle deelnemers gehouden.”

Veracles is in 1968 ontstaan na het samengaan van de volleybaltak van studentenvereniging Vera en volleybalvereniging de Slingeraap. Tegenwoordig is Veracles de hoogst spelende studentenvolleybalvereniging van ons land. De vereniging heeft ruim driehonderd leden die actief zijn in 25 teams, van de Superdivisie tot het recreatieniveau.