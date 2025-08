Hooghoudt en vakbond zetten in op sociaal plan: “Er is behoefte aan duidelijkheid”

Uit verkenningsgesprekken tussen Hooghoudt, La Martiniquaise en vakbond FNV blijkt dat de partijen in willen zetten op een sociaal plan voor de medewerkers. De destilleerderij sluit aan het einde van dit jaar na 137 jaar de deuren. De productie verhuist naar België.

FNV-vakbondsman Eric Brouwer vertelt: “De afgelopen dagen hebben we een eerste gesprek gehad. Daar was algemeen directeur Martin Strijtveen van Hooghoudt bij aanwezig en ook een afvaardiging van het Franse bedrijf.” Volgens Brouwer was het een kennismakingsgesprek, zonder de details en cijfers. “Wel is er gepolst of de partijen een sociaal plan voor de werknemers willen. Die wil is er. Ik vond het ook een goed gesprek.”

Hooghoudt

Hooghoudt sluit de productielocatie in Groningen op 31 december. De productie van het Groningse merk wordt volgend jaar verplaatst naar België. De 29 werknemers die nu aan de Hooghoudtstraat werken, verliezen naar alle waarschijnlijkheid hun baan. De afgelopen jaren leed het bedrijf verlies. In mei werd Hooghoudt verkocht aan het Franse La Martiniquaise, dat toen nog liet weten de locatie in Groningen te willen behouden. Dat de destilleerderij ruim twee maanden later toch sluit, zorgt voor veel verbazing.

Brouwer: “In het gesprek is het daar ook over gegaan. Dat het voor ons, maar ook voor de medewerkers een verrassing is geweest. De reactie was dat men het zelf ook niet gewild heeft. Toen de overname plaatsvond, was dit scenario wel een van de opties, maar ook de laatste.” Hij voegt eraan toe: “Kunnen we iets met die uitleg? Nee. Maar zuur is het wel.” Volgende week wordt er verder gesproken over het sociale plan, waarvoor twee data zijn geprikt.

Sociaal plan

Een sociaal plan is zowel voor Hooghoudt als voor de werknemers belangrijk. Het is bedoeld om de gevolgen van het ontslag te compenseren, bijvoorbeeld met financiële ondersteuning of hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Al deze afspraken worden vastgelegd. “Hooghoudt wil de werknemers graag tot het laatste moment vasthouden, maar ondertussen is er bij de werknemers veel onduidelijkheid,” vertelt Brouwer. “Dat staat los van de boosheid. Er zijn werknemers die zich bedonderd en verraden voelen. Een ander vraagt zich af hoe dit zo snel heeft kunnen gebeuren. Maar duidelijk is ook dat iedereen verder moet. Er is snel behoefte aan duidelijkheid.”

Brouwer vertelt dat vrijwel alle personeelsleden aanwezig waren bij de medewerkersbijeenkomst, ook niet-leden van de vakbond. “Uiteindelijk gaan in de onderhandelingen over het sociaal plan natuurlijk de leden een beslissing nemen,” benadrukt hij. “En we kijken hoe ver we komen.” De situatie is echter lastig: “Als je als werknemer weet dat je werk aan het einde van dit jaar stopt, dan zou je op dit moment al kunnen solliciteren bij een andere werkgever.”

Om die reden is het belangrijk om in het sociale plan een oplossing op te nemen voor werknemers die tussentijds vertrekken. “Wat er qua sociaal plan komt te liggen, dat hangt van Hooghoudt af. Hooghoudt heeft belangen, maar die heb je ook als werknemer. Bij een nieuwe baan wil je de trein niet missen. Er ligt een behoorlijke verantwoordelijkheid.”