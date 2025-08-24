Honderd deelnemers lopen bijzondere jubileumwandeltocht De Brug: “Smaakt naar meer” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Ongeveer honderd deelnemers hebben zaterdag meegedaan aan de jubileumwandeltocht van De Brug Regio Stad Groningen. De Brug bestaat dit jaar vijftig jaar. Volgens Reina Lubbers was de dag een succes.

Reina, hoe is de dag verlopen?

“Het was een goede dag. Deelnemers konden kiezen uit drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. We hoorden van de deelnemers dat ze de route erg mooi vonden. De weersomstandigheden hadden beter gekund, want er viel zo af en toe een bui, maar dat mocht de pret niet drukken. Daarom kijken we met veel plezier terug op deze dag.”

Waar gingen de routes langs?

“De start vond plaats bij de Sinnige Stee aan de Donderslaan 160. Vanaf daar gingen alle drie de afstanden dezelfde kant op. Bij elke afstand kwam er een lusje bij. Via de zijkant van het Martiniziekenhuis liep men naar de Piccardthof, waar ze over mooie kronkelpaadjes wandelden. Deelnemers van de vijf kilometer keerden daar weer terug naar de Sinnige Stee. De 5 kilometer was trouwens ook toegankelijk voor rolstoelers. De 10 en 15 kilometer gingen via het Stadspark, waar bij de kinderboerderij een rustpunt was. De 10 kilometer maakte via het Stadspark een lusje om weer bij de Piccardthof uit te komen. De 15 kilometer liep via Hoogkerk en Van der Valk weer terug naar de Piccardthof. We hoorden dat deelnemers het erg mooi vonden om via de Piccardthof en het Stadspark te wandelen.”

Ongeveer honderd deelnemers. Heeft iedereen het gehaald?

“Eén deelnemer gaf na ongeveer twee kilometer wandelen aan niet verder te kunnen. We hebben deze persoon opgehaald. Uiteindelijk heeft iedereen een mooie beloning gekregen. Deze persoon had om aan de start te kunnen verschijnen al een heel stuk gewandeld en moest ook weer terug. Dus zijn of haar prestatie mocht er zeker zijn. Deelnemers konden zich tot 21 augustus aanmelden. Aanvankelijk zou er ook een groep van zeven rolstoelers uit Muntendam deelnemen, maar zij kregen in de dagen voorafgaand de wandeling hun personeel niet rond. Dat was erg zuur.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport verzorgde de start.

De start werd verricht door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport…

“Dat zij dit wilde doen, stellen we bijzonder op prijs. Mevrouw Jongman is zeer bekend met onze doelgroep. Het was heel leuk om haar in ons midden te hebben. Graag hadden we langer met haar willen praten, maar haar drukke schema liet dit niet toe. In december staat er nog een evenement op het programma, wellicht dat er dan meer mogelijk is.”

De Brug viert dit hele jaar het lustrum met allerlei evenementen. Wat staat er in december te gebeuren?

“Vanwege het lustrum hebben we eerder dit jaar een feestelijke openingsdag gehad, die superleuk was. Ook is er een bowling-evenement geweest. In juni zou er een voetbaltoernooi worden gehouden, maar omdat het toen zo warm was, hebben we het niet aangedurfd om dit door te laten gaan. In december staat er een evenement centraal waarbij we ‘bocce’ spelen. Dit is indoor jeu de boules dat op matten met een omheining gespeeld wordt. De spelregels zijn gelijk aan jeu de boules.”

Overheerste er gisteren ook een feestgevoel omdat het een jubileumwandeling was?

“Het was niet zo dat er rijen toeschouwers langs de kant stonden om deelnemers aan te moedigen. Maar er heerste wel een speciaal gevoel. Voor iedereen was duidelijk dat dit iets bijzonders was. We hadden buiten bij de Sinnige Stee vlaggen geplaatst en er brandde ook een kunstmatige Olympische vlam. Samen met mijn man en medewerkers van de EHBO hebben we op diverse plekken langs het parcours gestaan om deelnemers aan te moedigen. We hadden een grote bak met snoep bij ons, wat erg in de smaak viel.”

De Brug organiseert vaker wandelevenementen. Smaakt dit ook naar meer?

“Bij dit evenement mocht iedereen met een verstandelijke beperking deelnemen. We hadden dus ook gastlopers. We hebben tegen hen gezegd: ‘Als je dit leuk vindt, mag je ook deelnemen aan onze andere wandelevenementen.’ Daar hadden verschillende deelnemers wel oren naar. Eén meisje was heel stellig; ze wilde dit graag, maar moest het wel even overleggen met haar begeleiders. Bij deze wandelingen starten we overigens niet altijd vanaf de Sinnige Stee. We rijden dan met een bus naar Drenthe, Friesland of elders in de provincie om daar een wandeling te lopen. Op die manier kom je ook op andere plekken, wat weer super leuk is.”