Hond vermoedelijk slachtoffer van drugsvergiftiging in Noorderplantsoen: “Houd je hond aangelijnd”

Een hond heeft vrijdag in het Noorderplantsoen mogelijk een drugsvergiftiging opgelopen. De dierenkliniek Stad & Westerkwartier raadt hondeneigenaren aan om hun huisdier aangelijnd te houden, vooral bij plaatsen waar veel etensresten liggen. Dit om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Lucie Kooistra, die regelmatig met haar vriendin in het Noorderplantsoen wandelt, vertelt over het incident. “Mijn vriendin heeft een keeshondje van vier jaar oud, genaamd Cleo, en ik heb ook een hond. Ze zijn goede vriendjes. Tijdens onze wandelingen vermaken de honden zich in het park.” Cleo, die dol is op eten, loopt vaak weg om zich tegoed te doen aan etensresten en mensenpoep in de struiken. De bosschages worden bijvoorbeeld gebruikt door daklozen die er hun behoefte doen.

Vrijdag was Cleo enige tijd zoek. “Als je de hond roept, blijft hij nog langer weg”, legt Kooistra uit. “Dus we zijn rustig doorgelopen en op een bankje gaan zitten.” Na een tijdje kwam Cleo tevoorschijn en leek er niets aan de hand. Er is daarna ook nog volop gerend en gespeeld. Eenmaal thuis ging de hond slapen, maar ze werd niet meer wakker. “De eigenaresse zette het dier buiten, maar daar zakte ze direct door de pootjes heen. Je begrijpt dat er paniek ontstond.”

De dierenartsen waren al gesloten, waarna ze naar de dierenkliniek Stad & Westerkwartier in Zuidhorn reden. Daar werd Cleo aan het infuus gelegd. “Op dat moment had het dier een zwakke hartslag,” aldus Kooistra. “Als de vergiftiging net is gebeurd, kun je een maag leegpompen. Maar na verloop van tijd is de vergiftiging zo door het lichaam verspreid dat je niets meer kunt doen.” De situatie van Cleo lijkt inmiddels stabiel. “Het laatste nieuws is dat ze vandaag vermoedelijk naar huis mag, hoewel haar hartslag nog wel zwak is.”

Vermoeden van vergiftiging

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier bevestigt het verhaal, maar kan niet met zekerheid zeggen dat het om een heroïnevergiftiging gaat. “We hebben gisteren inderdaad een hondje binnengekregen,” vertelt Helga Klinkhamer. “We hebben dat vermoeden, maar we doen niet structureel een drugstest. Dit soort gevallen zien we niet wekelijks, maar eens in de twee tot drie jaar.” Klinkhamer adviseert hondeneigenaren: “Wil je dat je huisdier niet ziek wordt door het eten van voedselresten, houd je huisdier dan aangelijnd. Daarmee voorkom je veel problemen.”

Dierenambulance ziet vaker zieke dieren na evenementen

Stad & Westerkwartier is één van de dierenklinieken in de regio. Het onderwerp is ook voorgelegd aan Dierenambulance Groningen. “Ik ben niet verbaasd als ik dit verhaal hoor”, zegt Debby Seubers. “Ook wij hebben geen honderd procent bevestiging van dergelijke gevallen, maar we hebben wel sterke vermoedens.” Als voorbeeld noemt ze de jaarlijkse KEI-week: “In die periode krijgen wij veel meer meeuwen en duiven binnen die ziek zijn. We vermoeden dat ze zich tegoed hebben gedaan aan overgeefsel op straat waar alcohol- en drugsresten in zitten. Ik ben dan ook niet verbaasd als ik dit verhaal hoor.”

Kooista geeft aan dat het voorval gebeurde in het gedeelte tussen de Ebbingestraat en de Moesstraat. “We zijn al aan het nadenken of we wellicht bordjes moeten plaatsen dat mensen waarschuwt. Zoiets wil je toch niet dat dit je huisdier overkomt?”