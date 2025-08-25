Hoendiep komend weekend dicht tussen westelijke ringweg en Diamantlaan

Foto via Google Maps - Streetview

Het Hoendiep is komend weekend afgesloten voor auto’s tussen de Diamantlaan en de westelijke ringweg, ter hoogte van de meubelboulevard. Ook de rotonde onder de westelijke ringweg is komend weekend dicht.

De afsluiting begint vrijdag om 19.00 uur en duurt tot zondag 06.00 uur. De weg is dan in beide richtingen dicht. De afsluiting is nodig vanwege onderhoud aan het asfalt.

Bestuurders kunnen omrijden via de westelijke ringweg, de afrit naar Vinkhuizen, de Siersteenlaan en de Diamantlaan. Deze route geldt ook in omgekeerde richting. Een tweede optie is via de A7 en Hoogkerk. Via de Johan van Zwedenlaan is de meubelboulevard ook te bereiken.