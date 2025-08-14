Hoe moet het ‘oude bad’ gaan heten van het Helperbad?

Ter ere van het 100-jarig-bestaan van het Helperzwembad is er een bijzondere prijsvraag bedacht: hoe moet het ‘oude bad’ gaan heten? De winnende naam wordt op vrijdag 5 september 2025 bekendgemaakt en de bedenker ontvangt dan een prijs.

In 2022 werd het ‘nieuwe bad’, het wedstrijdbad al omgedoopt tot het Ranomi Bad, ter ere van de grote sportprestaties van Groningse sportzwemster Ranomi Kromowidjojo. Volgens het zwembad biedt het jubileum een mooie gelegenheid om ook het ‘oude bad’ van een nieuwe naam te voorzien.

Vooruitstrevend

Het Helperbad werd in 1925 gebouwd en ontworpen door architect M.G. Eelkema. Het was destijds het eerste overdekte zwembad van de stad met een vooruitstrevend ontwerp. De warmte van het zwembadwater werd daarnaast gebruikt voor de verwarming van zo’n 120 nabijgelegen woningen.

In 2009 werd het bad grondig gerenoveerd, waarbij sommig oud tegelwerk weer in oorspronkelijke staat werd hersteld. Veel tegels met waterthema’s, zoals vissen en koraal, werden tijdens een eerdere restauratie in 1972 vervangen door witte tegels. In 2010 ging het vernieuwde zwembad weer open.

Jubileum

Komende 5 september bestaat het Helperzwembad precies 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan worden onder andere een expositie en een zwemmarathon ‘Helper Swim’ georganiseerd. Wie een nieuwe naam kan bedenken voor het ‘oude bad’, kan vóór 1 september een mailtje sturen naar: info@sport050.nl.