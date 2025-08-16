Historisch boekje over Noordlaren blijkt enorme hit: “lekker oud!”

De in Noordlaren geboren schrijver en dichter Jan Siebo Uffen heeft een orde aan zijn geboortedorp gebracht. Het boekje Noordlaren, voorheen Northlare kwam eerder dit jaar uit en is een groot succes.

“Ik ben er in het dorp bij het paasvuur en de oranjemarkt mee te koop gaan staan en was direct al door driekwart van mijn voorraad heen”, blikt Uffen daar in onvervalst Gronings op terug in Haren Doet op OOG Radio. Inmiddels is het boekje uitverkocht.

In het boek neemt Uffen de lezer mee op een soort rondleiding door Noordlaren, inclusief het buitengebied. “Ik heb het zo opgezet zodat het een stratenplan-karakter heeft. Je zou van noord naar zuid al die wegen kunnen treffen”, aldus de schrijver. “Ik kon het niet laten om daar goede foto’s bij te zetten en ook mijn prent-briefkaartenverzameling, lekker oud. Ook heb ik nog foto’s erbij gemaakt. En daar heb ik in het Gronings en Nederlands wat tekst bijgezet.”

“Noordlaren is een dorp dat misschien wel een oudere geschiedenis heeft als Zuidlaren”, weet Uffen. Op oudere kaarten heeft hij ontdekt dat het huidige Zuidlaardermeer juist het Noordlaardermeer werd genoemd. “Historisch heeft het wellicht groot belang, maar tegenwoordig is het een bescheiden ‘dörpke’.”

Aan anekdotes overigens geen gebrek in het boekje. Zo vertelt Uffen over een ervaring die hij tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog meemaakte. “Aan de Lageweg of Onnerweg nummer 55, daar heb ik gespeeld. Dat was een hele mooie villa en toen ik drie jaar oud was werd ik daar overgegooid door de Canadese militairen. Zij stonden daar met tanks omdat ze nog rekening hielden met Duitsers die via het Zuidlaardermeer iets zouden proberen.”

Dit verhaal is samen met de diverse versjes, gedichten, foto’s en andere informatie te lezen in het boekje. Te koop is het dus niet meer, maar leden van de bibliotheek kunnen er wel aan komen: “de bibliotheek heeft twee exemplaren afgenomen. In Haren en in het Forum heeft de bibliotheek het boekje in de collectie. Ik hoop dat veel mensen daar nog achteraan gaan.”

