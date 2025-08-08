Hilde Wendel en Marjolein Vulpes vormen Groningse inbreng voor VVD tijdens Kamerverkiezingen

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

De VVD heeft vrijdagmiddag haar kandidatenlijst gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van eind oktober. Twee Groningers staan op de lijst: Hilde Wendel uit Groningen en Marjolein Vulpes uit Hellum.

Hilde Wendel (29) staat op plek twintig. Zij werkt in Friesland bij een organisatie voor openbare orde en veiligheid. Wendel was eerder voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. “In de Kamer wil ik de brug slaan tussen het noorden en de Haagse politiek”, stelt oorspronkelijk Drentse Wendel. “Door de verbinding te zoeken met andere partijen – en niet door enkel de verschillen uit te lichten – wil ik bouwen aan een sterk Nederland, voor nu en voor de toekomst.”

Marjolein Vulpes (55) staat op plek 50, met ervaring als Gronings Statenlid en als VVD-fractievoorzitter in Midden-Groningen. “Ik ben geen politicus die roept, maar iemand die doet”, besluit Vulpes. “Met een scherp oog voor uitvoering, en een hart dat klopt voor vrijheid en vooruitgang. Daarom stel ik me kandidaat voor de Tweede Kamer. Omdat ik geloof in oplossingen die werken voor iedereen.”