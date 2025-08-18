“Het is jammer dat er veel dingen missen in de wet goed verhuurderschap, dat is een gemiste kans”

De wet goed verhuurderschap, die in de zomer van 2023 werd ingevoerd, is te snel ingevoerd, waardoor er veel zaken missen in de wet. Dat zegt het Steunpunt Huren.

“Als Steunpunt Huren staan we huurders van studentenwoningen en -kamers kosteloos bij,” vertelt Rick van het steunpunt. “Die bijstand kan op verschillende manieren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beantwoorden van e-mails met een juridische vraag of over een conflict. Maar het kan ook zijn dat we naar aanleiding van een situatie in onderhandeling gaan met een verhuurder. En als het moet, dan gaan we procederen om resultaat te behalen. Dat laatste is iets wat we liever niet doen, maar soms is het nodig.”

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingevoerd met als doel huurders beter te beschermen. De wet stelt duidelijke regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Dit moet ongewenste praktijken, zoals discriminatie en intimidatie, tegengaan. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de wet en kunnen bij overtreding boetes opleggen.

Als je als student net begint met een studie in Groningen, weet je vaak nog niet wat je rechten zijn. Elske van het Steunpunt Huren: “Van horen zeggen weten studenten ongeveer wat hun rechten zijn, maar als je nieuw bent, ben je niet op de hoogte van al je rechten.” En toch is dat belangrijk, omdat het Steunpunt Huren het regelmatig mis ziet gaan bij het huren van een kamer. Rick: “Onlangs kwamen we nog een situatie tegen waarbij iemand een kamer zocht, contact opnam met de verhuurder en een huurcontract tekende waarna het geld werd betaald. Wij hebben dit contract ingekeken en zagen direct dat het foute boel was: geld dat werd overgemaakt naar een Litouwse bankrekening en een advocaat die zijn handtekening onder de brief had gezet. Dat zijn voor ons echt de rode vlaggen. Als steunpunt kunnen we dit geld niet terughalen. Het is dus een hele trieste zaak: het geld is weg en er is geen woonruimte. Wat we wel kunnen doen, is voor dergelijke zaken waarschuwen, in de hoop dat het niet opnieuw gebeurt.”

“Geen onwil, maar juridische onkunde”

In de media zijn de laatste jaren veel schrijnende zaken aan bod gekomen, maar hoe is de situatie eigenlijk in Groningen? Elske: “Ik ken de situatie in andere steden niet, dus ik kan geen vergelijking maken. Maar het is inderdaad zo dat de meest schrijnende verhalen de nieuwskoppen halen. Er zijn echter ook veel verhuurders die goed hun best doen en het echt goed proberen te doen. Hoewel er ook zijn die er bewust voor lijken te kiezen om het fout te doen.” Rick vult aan: “Er zijn in Groningen een heleboel particuliere verhuurders. Ik noem het geen onwil, maar juridische onkunde. Maar je hebt inderdaad ook verhuurders die het structureel verkeerd aanpakken en al meermaals op de vingers zijn getikt. Dat is gedrag, een patroon.”

“In de wet goed verhuurderschap missen te veel zaken”

Daarbij gaat het niet alleen om een te hoge huurprijs. Elske: “Dan moet je denken aan zaken zoals het niet terugbetalen van de borg, het ongevraagd en te pas en te onpas binnenkomen op je kamer, gebreken in je ruimte niet oplossen of heel hoge servicekosten rekenen en geen inzage willen geven in waar je dan precies voor betaalt.” Moet er beter gehandhaafd worden? Rick denkt dat het probleem bij de wet goed verhuurderschap ligt: “De gemeente is belast met het handhaven. Wij denken dat er in de wet te veel zaken missen. Dat is echt een gemiste kans. Een voorbeeld: de gemeente kan vanuit de wet handhaven als er een te hoge borgsom wordt gerekend, maar kan niets doen als dezelfde verhuurder de borg niet terugbetaalt. Wij denken dat er bij de invoering van de wet te weinig juristen hebben meegekeken, en dat is echt jammer.”

Nu het nieuwe studiejaar voor de deur staat, is het steunpunt ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Elske: “Wij zouden het superleuk vinden als studenten zich bij ons aan willen sluiten. Wel is het een vereiste dat je een rechtenstudie volgt. Voor juridische vragen is iedereen bij ons welkom. Elke woensdag hebben we van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur. Ons kantoor is te vinden aan het Damsterdiep 36.”

Rick en Elske waren te gast in een speciaal radioprogramma van OOG Radio over de KEI-week. Luister hier het interview terug: