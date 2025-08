Het Groninger Landschap organiseert persoonlijke ritjes in Hunzemobiel

Het dal van de Hunze gezien vanaf de Hondsrug. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74513745

Het Groninger Landschap rijdt in de maand augustus met de Hunzemobiel door het Hunzedal. Het gaat om een persoonlijk ritje waarbij mensen die slecht ter been zijn, worden rondgeleid.

“Deze zomer bieden we een bijzondere ervaring aan,” vertelt de natuurorganisatie. “Een persoonlijke rit door het Hunzedal in onze Hunzemobiel. Dit is een elektrisch wagentje. Normaal is de mobiel ingericht als mobiel informatiepunt, maar op deze dagen rijdt hij speciaal voor één gast tegelijkertijd. Ideaal voor mensen die minder goed ter been zijn, maar toch kennis willen maken met het landschap. Onderweg vertelt de gids die met je meereist van alles over de natuur, het gebied en het werk van Het Groninger Landschap.”

Het Hunzedal is een bijzonder gebied. Het is een gebied waar de Hunze, een beek die vroeger gekanaliseerd was, is hersteld tot een kronkelende beek in een natuurlijk landschap. Dit heeft geleid tot een toename van biodiversiteit, met de terugkeer van bevers, otters en verschillende vogelsoorten. Het Hunzedal is onderdeel van een groter moerasgebied met internationale betekenis, met name vanwege de aanwezigheid van vogelsoorten zoals de witvleugelstern bij het Zuidlaardermeer.

De Hunzemobiel rijdt twee keer op elke donderdag in augustus. De start van de rit vindt plaats in Noordlaren. Meer informatie vind je op deze website.