Het geheim achter de Suikermarkt: “Het is als een huwelijk, het is heerlijk om er terug te komen”

Over precies een week, op zondag 31 augustus, vindt op het voormalige Suikerunieterrein weer een Suikermarkt plaats. Een markt vol vintage, curiosa, handmade items, foodtrucks en muziek. Wat is het geheim achter het succes van de markt die steeds veel bezoekers uit de noordelijke provincies weet te trekken?

“Het geheim achter de Suikermarkt?” herhaalt Marc Mol Lous de vraag. “Ik sta nu al zo’n drie jaar op de markt en de sfeer is heel bijzonder. Het publiek is ook ontzettend aardig. Ik maak lepelringen met behulp van een apparaat. Een keer ging de machine stuk. Een oudere man zag het gebeuren, kwam naar me toe en hielp me om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Precies dat is de Suikermarkt: de sfeer is er prettig en de mensen zijn er gewoon. Het is een geweldige plek om te staan als ondernemer.”

Mol Lous vertelt vol enthousiasme over zijn ambacht. “Ik heb drie jaar ‘Game design’ gestudeerd. Na mijn afstuderen wilde ik graag fysieke dingen maken. Het vervaardigen van lepelringen is een van de dingen waar ik me op richt. Het begon in 2020. Ik zag lepeltjes bij de kringloop liggen en dacht: wat gebeurt er als ik die om een buisje heen buig? Het resultaat beviel me wel. Mijn ouders en vrienden waren enthousiast, en hetzelfde enthousiasme proefde ik op een markt die georganiseerd werd door het bedrijf waar ik stage liep. Sindsdien rijd ik op mijn brommer met een lading lepeltjes en een oude strijkplank door de regio.”

Alle leeftijden zijn geïnteresseerd in zijn lepelringen. “Van jong tot oud, iedereen komt naar mijn kraam. Hoe ik te werk ga? Eerst kiezen mensen een lepeltje uit dat ze mooi vinden. Dan meet ik de maat van de vinger en buig ik de ring. Dat kan heel snel, in drie minuten. Maar er is ook de mogelijkheid om de lepelring te verfraaien, dan kan ik wel een half uur bezig zijn. Het leuke is dat elke ring uniek is. Elke andere lepelring die ik maak, is weer anders. Ik heb hele kleine lepelringen gemaakt, maar ook voor stratenmakers die van die hele grote klauwen hebben. Die staan dan bij mij aan de kraam. Prachtig!”

Mol Lous is vooral te vinden op markten in de regio. “Ik moet er op mijn brommer kunnen komen. Hoewel het volgende week de fiets zal zijn, want een van de banden van mijn brommer is kapot en ik denk niet dat ik dat op tijd gerepareerd krijg.” Naast markten staat hij ook wel eens op feesten. “Ik ben heel mobiel en kan overal staan. Maar de Suikermarkt is wel een van mijn favorieten. Het liefst sta ik in de buurt van de band, want de organisatie weet altijd goede muziek naar de markt te halen.”

Marc Mol Lous legt zich toe op het maken van lepelringen. Foto: Ricardo Scholtens

Wanda’s Wagon uit België treedt op

Over muziek gesproken: tijdens de komende editie van de Suikermarkt treedt de band Wanda’s Wagon op. De band uit Antwerpen komt speciaal naar Groningen. “We hebben er ontzettend veel zin in”, laten Wanda, Roalt en hun 15-jarige dochter Bess weten. “Het wordt een traditie. We kijken ernaar uit om Maartje van der Meulen, die de Suikermarkt organiseert, weer te zien, maar ook de fans die speciaal voor ons komen.”

De afgelopen jaren is er in het Noorden een kleine fanbase ontstaan. “We verheugen ons erop, het is een heerlijk weerzien en de omgeving is prachtig.” De band Wanda’s Wagon bestaat nu ongeveer tien jaar. “Wanda en ik waren daarvoor ook al actief in bands. Toen onze dochter Bess vijf jaar oud was, is deze familieband ontstaan. We waren het spelen in een band een beetje beu en vinden het heel leuk om op straat muziek te maken. De vrijheid, zonder verplichtingen, vinden we heel prettig.”

De familie trekt graag rond en heeft de afgelopen weken verschillende optredens gegeven in Frankrijk. “De regelgeving voor straatoptredens in Frankrijk is heel ontspannen, net als in Duitsland. In Nederland is de regelgeving heel streng. We mogen niet zomaar versterkte muziek maken in een Nederlandse stad. We reizen met ons busje naar de rand van de stad en fietsen met al onze apparatuur de stad in om daar muziek te maken. Dat is superleuk, en het is helemaal fijn als mensen ons wat geld geven tijdens de optredens.”

Qua muziek speelt de band covers van onder meer Fleetwood Mac en Guns ’n Roses, maar ook eigen werk, Franstalige muziek en Amerikaanse bluegrass. “Het is een allegaartje. We doen overigens niet alleen muziek. De laatste jaren leggen we ons steeds meer toe op poppentheater. We verzorgen bij de straatoptredens een marionettenshow. Dat is zo’n succes dat we tegenwoordig ook solo-marionettenshows aanbieden. Vooral kinderen reageren daar erg enthousiast op.”

Wat daarnaast opvalt is de 15-jarige Bess. Zij begon als drummer bij de band. “Tegenwoordig speelt ze ook viool, gitaar, piano en saxofoon. Dat je zoveel instrumenten kunt bespelen, dat is best wel bijzonder. En hoe dat zo gekomen is, is omdat ze moeilijk kon kiezen tussen de instrumenten. Toch ligt haar hart wel bij de saxofoon. Maar ondertussen is daar dan de pianoleraar die zegt, je moet niet gaan stoppen met piano, om je zoveel talent hebt. Ja, heel bijzonder.”

Op de Suikermarkt zal de band een marionettenshow geven en optreden. “We zullen verschillende liedjes uit ons oeuvre ten gehore brengen. We hebben er veel zin in. De Suikermarkt is als een huwelijk: het is heerlijk om er steeds terug te komen. We kijken er heel erg naar uit.”

Naast Wanda’s Wagon en Marc Mol Lous zullen nog veel andere ondernemers aanwezig zijn. De Suikermarkt begint zondag 31 augustus om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree bedraagt €4, kinderen mogen gratis naar binnen. De markt vindt plaats naast EM2.

