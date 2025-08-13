Het blijft nog even zweten na de op één na warmste dag van deze zomer

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen nog even flink zweten in Groningen. Pas tijdens het weekend lijkt een draai van de wind naar noordelijke richting voor flinke verkoeling te gaan zorgen.

Door Johan Kamphuis

Op het KNMI-station in Eelde werd woensdagmiddag een piekwaarde van 32,6 graden gemeten, net iets lager dan het jaarrecord tot nu toe van 1 juli (32,7 graden). Daarmee was woensdag de op één na warmste dag van deze zomer.

Voorlopig gaan deze waarden niet meer worden gehaald. Maar het blijft nog even flink zweten, alvorens een noordenwind tijdens het weekend voor flinke verkoeling gaat zorgen.

Zweten tot het weekend

Donderdag is er eerst veel bewolking met lokaal een bui. Daarna zijn er geleidelijk aan weer flinke zonnige perioden. Het wordt ten westen van Stad weer zeer warm met 28 of 29 graden. Ten (zuid)oosten van Stad wordt het weer tropisch met 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind, windkracht 2 tot 3.

In de avond van donderdag is het om 20.00 uur nog 25 à 27 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het af tot 15 graden. Zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar vrijdag overdag af. Het blijft droog en met 26 of 27 graden zijn de scherpste kantjes van de hitte af.

Tijdens het weekend is het een stuk minder warm. Op beide dagen wordt het 20 tot 22 graden (zondag 22 graden). Er is af en toe ruimte voor de zon, maar laaghangende wolkenvelden kunnen soms wel eens hardnekkig zijn.

Het heeft er alle schijn van dat de temperaturen na het weekend opnieuw in de lift gaan. Lees alles over de lange termijn op de weerpagina of luister naar het radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.