Helperzwembad viert honderdjarig bestaan met zwemmarathon

Het Helperzwembad bestaat op 5 september honderd jaar. Dit wordt gevierd tien dagen met activiteiten, waaronder een zwemfeest in het weekend van 13 en 14 september: de HelperSwim. Tijdens dit evenement zwemt er 24 uur lang minstens één persoon per baan. Daarmee wordt geld opgehaald voor stichting BEA.

Volgens Sport050 kan iedereen kan meedoen aan de HelperSwim: jong of oud, beginner of ervaren zwemmer. Deelnemers kunnen zwemtijd reserveren in blokken van twintig minuten. Zo’n blok kost vijf euro. Meerdere blokken reserveren kan, maar hoeft niet. Wie niet wil zwemmen, kan ook gewoon doneren.

Het geld gaat helemaal naar stichting BEA. Stichting BEA helpt kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte om te sporten. Ze werken samen met het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen.

Op 5 september 1925 werd het Helperzwembad geopend als eerste overdekte zwembad van de stad. Daarom viert Sport050 in de week van 5 tot en met 14 september feest met activiteiten in het teken staan van het jubileum. Zo komt er in de entree van het zwembad een minimuseum en er zijn de hele week rondleidingen.

Wie mee wil doen aan de Helperswim, kan zich aanmelden via de website van Sport050. Hier is ook meer informatie te vinden over de andere jubileumactiviteiten.