Helikopter met zeshoekige ‘wichelroede’ vliegt over zuiden gemeente voor bodemonderzoek

Foto: SkyTEM via Provincie Groningen

Boven delen van Haren, Glimmen en andere locaties net ten zuiden van Stad was vrijdag een bijzondere helikopter te zien. Onder het toestel hing een groot zeshoekig meetapparaat. Het vreemde tafereel is geen reden tot zorgen: het maakt deel uit van een bodemonderzoek.

De helikopter vloog op ongeveer tachtig meter hoogte met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur. Het zeshoekige meetinstrument zendt een onschadelijk magnetisch signaal uit. De helikopter meet daarmee het grondwater en de ligging van kleilagen tot ongeveer tweehonderd meter diep. Zo wordt duidelijk waar zoet en zout water zit. Deze informatie is belangrijk voor landbouw, natuurbeheer en drinkwatervoorziening.

Zout grondwater vormt een groeiend probleem in kustgebieden zoals Groningen. Door zeespiegelstijging en het omhoog stromen van zout water uit diepe polders wordt het grondwater steeds zouter. Dit proces heet verzilting en is slecht voor natuur, landbouw en drinkwater.

Het onderzoek maakt deel uit van het landelijke project Freshem-NL, waarin provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samenwerken.

De overvluchten vinden niet alleen in Groningen plaats. De heli is de komende tijd vaker te zien boven Noord-Nederland. De vluchten vinden plaats tot en met tot februari 2026.