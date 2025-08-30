Haren viert kunst en cultuur met markt bij de Dorpskerk en open dag van ’t Clockhuys

Foto: Heleanne Prins

In Haren is er deze zaterdag van alles te beleven. Bij de Dorpskerk vindt een kunst- en cultuurmarkt plaats, terwijl even verderop ’t Clockhuys een open dag organiseert. Tijdens deze dag worden ook de nieuwe naam en het logo van het culturele centrum onthuld.

De kunst- en cultuurmarkt bij de kerk begint om 11:00 uur. “Het is een kleinschalige markt”, laat de organisatie weten. “Er zullen ongeveer 35 kramen staan met allerlei kunst, zoals schilderijen, keramiek, beelden, sieraden en glas.” Ook de Harense Historische Vereniging Old Go is aanwezig met een presentatie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De markt is vrij toegankelijk en duurt tot 16:00 uur.

Even verderop introduceert ’t Clockhuys dit weekend de nieuwe naam ‘Clockhuys Cultuur’ dat in plaats komt van het Centrum voor Kunst en Cultuur. De organisatie hoopt met een nieuwe naam, logo en huisstijl toegankelijker te zijn voor alle inwoners van Haren en meer mensen in contact te brengen met cultuur.

De onthulling van het nieuwe logo en de huisstijl vindt om 12:00 uur plaats, wanneer wethouder Kirsten de Wrede de nieuwe vlag komt hijsen. Tijdens de open dag, die van 11:00 tot 16:00 uur duurt, kunnen bezoekers kennismaken met het aanbod, workshops volgen en ontdekken wat ’t Clockhuys allemaal te bieden heeft.