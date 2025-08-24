Hardlopen van Bad naar Bad: “Zoveel mogelijk geld ophalen voor Spieren voor Spieren”

Vorig jaar liep men in estafettevorm het Pieterpad. Foto: eigen foto

Een forse uitdaging. Zo kan het idee van tien leden van studentenatletiekvereniging Vitalis uit Groningen wel genoemd worden. Volgend weekend willen ze in estafettevorm van Bad naar Bad hardlopen om geld op te halen voor de stichting Spieren voor Spieren. Een gesprek met Rens Rolink over het initiatief.

Rens, hoe is dit idee ontstaan?

“We kennen elkaar van de atletiekvereniging uit de stad en zijn met ons tienen een vriendenclub geworden. We vinden het leuk om regelmatig samen te hardlopen. Vorig jaar ontstond het idee om het Pieterpad in estafettevorm te hardlopen. Dat ging zo goed, dat we dit jaar weer zoiets willen doen. Volgend weekend willen we gaan hardlopen van Cadzand-Bad in Zeeuws-Vlaanderen naar Bad Nieuweschans in onze provincie. En dat voor het goede doel.”

Terug naar het Pieterpad. Hoe ontstond dat idee?

“Eigenlijk is het zaadje geplant tijdens de Batavierenrace waaraan we hebben deelgenomen. Ik weet niet of je weet wat een Batavierenrace is? Dit is de grootste estafetteloop ter wereld. Het evenement, bedoeld voor studenten, begint in Nijmegen en eindigt in Enschede. Het is een race van ongeveer 175 kilometer die uit 25 etappes bestaat. Wij hebben hieraan deelgenomen en dachten: dat kan leuker. We kunnen een leukere uitdaging verzinnen. Zo is het idee ontstaan om het Pieterpad in estafettevorm af te leggen.”

In estafettevorm. Hoe ziet zoiets eruit?

“Je neemt met z’n tienen deel. Per keer rent één persoon, wordt die persoon begeleid door iemand op de fiets, en de overige acht volgen in een busje. Dit rouleert constant. Dit heeft als voordeel dat je dag en nacht door kunt gaan. In het busje kun je wat slapen en eten. Vorig jaar zijn we gestart in Limburg. Die kilometers zijn het zwaarst van het Pieterpad. En we wilden heel graag finishen in de mooiste provincie van Nederland. Dat is toen heel goed gegaan. We hebben dit vorig jaar maart volbracht in een weekend. Het was toen wat kouder, maar de weersomstandigheden waren prima.”

En dit keer pakken jullie het wat grootser aan?

“Dat klopt. Vorig jaar hadden we er geen goed doel aan gekoppeld en hadden we er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Stel dat het niet goed was gegaan en je had het van tevoren heel groot gemaakt, dat wilden we voorkomen. Dit jaar gaan we voor een nieuwe uitdaging. Het concept is hetzelfde. Komende vrijdag willen we starten in Zeeland en hopen we zondagmiddag te finishen in Bad Nieuweschans. Dit keer willen we geld inzamelen voor Spieren voor Spieren. Toevallig is dit ook het doel van 3FM Serious Request. In de week voor Kerstmis staat het Glazen Huis in ‘s-Hertogenbosch waar een week lang geld wordt ingezameld voor dit doel. Wij doen dat nu alvast.”

De route die jullie lopen, hebben jullie die zelf bedacht?

“We volgen in grote lijnen een langeafstandspad langs de kust. Je hebt het over een afstand van zeshonderd kilometer. We zijn met ons tienen, dus iedereen rent ongeveer zestig kilometer. Op een aantal plekken hebben we de route moeten aanpassen. Het pad maakt bijvoorbeeld gebruik van veerpontjes. Vanwege de tijd lukt het niet om daar gebruik van te maken, dus wij hebben een route gezocht via bruggen. Ook bij Den Helder hebben we de route omgelegd, omdat we graag via die stad wilden lopen. Uiteindelijk lopen we in grote lijnen langs de kust, via de duinen en de Afsluitdijk naar Friesland, om uiteindelijk in Bad Nieuweschans te eindigen.”

Ik hoor je vertellen dat er dag en nacht gerend wordt. Is dat niet gevaarlijk?

“In de nacht lopen is uiteraard lastiger dan overdag. Maar we hebben goede verlichting bij ons. De persoon op de fiets heeft een goede lamp en degene die loopt draagt een fluorescerend hesje en heeft ook verlichting bij zich. Maar je hebt gelijk. Vorig jaar liepen we het Pieterpad en ’s nachts moesten we goed uitkijken voor boomstronken. Het is dus niet zonder risico.”

Hoe zijn de reacties? Zijn er ook mensen die jullie voor gek verklaren?

“Haha, ja, die zijn er. De reacties zijn wisselend. De meerderheid reageert heel leuk en enthousiast. Ze zeggen dat ze het ontzettend goed vinden wat we doen, ook vanwege het goede doel. Maar er zijn ook mensen die minder enthousiast zijn. Wij hebben er in ieder geval veel plezier in. Hardlopen is onze hobby en dit doen we ook regelmatig. Het lopen van zestig tot zeventig kilometer moet, denken wij, te doen zijn.”

Je bent afhankelijk van de weersomstandigheden. Hebben jullie je goed voorbereid?

“We denken dat we alles geregeld hebben. Er staat een busje klaar, de boodschappen zijn ingeslagen en de taken zijn verdeeld. Het klopt wat je zegt; we hopen dat de weersomstandigheden meewerken. Het vindt plaats in het laatste weekend van augustus, dus vooraf verwacht je misschien hitte. Als we naar de voorspellingen kijken, lijkt dat niet te gaan gebeuren. Hopelijk blijft het droog en krijgen we geen storm of iets dergelijks.”

Wanneer zijn jullie tevreden?

“We zouden heel blij zijn als we een bedrag van ongeveer 5.500 euro op kunnen halen. Inmiddels zitten we al op ruim 1.200 euro, dus dit moet haalbaar zijn. Ons doel is om voor elke kilometer een tientje op te halen. We hopen ook dat we de afstand in een mooie en redelijke tijd neer kunnen zetten. Oh, en we zouden het ook leuk vinden als mensen ons langs de route willen aanmoedigen. Alle support is wat dat betreft welkom. Dat zal ons ontzettend helpen.”

Meer informatie over de actie vind je op deze actiepagina.