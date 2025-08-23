Groot feest in Molukkenplantsoen sluit Zomervakantie Mooie Wijken af: “Kinderen een leuke tijd bezorgen”

Een cabriobus reed door de wijk. Foto: Marcus Sob

De organisatie van Mooie Wijken Zomervakantie is tevreden over het verloop van het zomerprogramma voor kinderen in de wijken De Hoogte en Korrewegwijk. Het evenement werd vrijdag feestelijk afgesloten in het Molukkenplantsoen. We spraken hierover met Leanna van Dijken van de organisatie.

Leanna, gisteren vond het eindfeest plaats. Hoe is het gegaan?

“Het was fantastisch. Het programma begon met een cabriobus met daarin een vrolijke sambaband die door de wijk reed. Kinderen konden instappen en werden zo naar het eindfeest gebracht. Het was zo’n succes dat sommige kinderen meerdere rondjes mee hebben gereden. De vrolijke sfeer zorgde ervoor dat veel mensen naar het plantsoen kwamen, ze werden als het ware uit hun huizen gelokt.”

Het feest was de afsluiting van een programma van zes weken. Hoe is dit initiatief ontstaan?

“Dat klopt. Het initiatief is eigenlijk vijf jaar geleden ontstaan, tijdens de coronaperiode. Kinderen konden toen niet op vakantie vanwege de strenge regels. Wij zijn toen gaan nadenken over wat we voor hen konden organiseren, en zo is de Mooie Wijken Zomervakantie ontstaan. We organiseren het samen met BSV de Hoogte, Het Pand, Speeltuin DIB, WIJ Korrewegwijk, de Gemeente Groningen en de Vereniging Speeltuincentrale Groningen. Zes weken lang bieden we een gevarieerd programma waar kinderen aan kunnen meedoen.”

Wat voor activiteiten bieden jullie aan?

“De laatste week hebben we traditiegetrouw een timmerdorp, wat altijd een succes is. Maar de kinderen hebben bijvoorbeeld ook kunnen zeilen en kennisgemaakt met linedancing. Elk jaar proberen we nieuwe onderdelen toe te voegen. Hiermee willen we bereiken dat kinderen ervaring opdoen met sporten en activiteiten die ze niet kennen. Veel kinderen in deze wijken kunnen namelijk niet op vakantie door financiële beperkingen. Met dit programma bieden we hen een mooie zomer, zodat ze, als de juf op school vraagt wat ze hebben gedaan, een mooi verhaal kunnen vertellen. Dat vinden we heel belangrijk.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Neshama won de eerste prijs bij de talentenwedstrijd. Foto: Marcus Sob Foto: ingezonden

En dat werd dus afgesloten met een eindfeest…

“Het Molukkenplantsoen is daar een prachtige plek voor. Jammer genoeg bleef het niet de hele dag droog. Op het terrein konden de kinderen deelnemen aan allerlei workshops op het gebied van sport en cultuur. Organisaties en instellingen waren naar het plantsoen gekomen om hun activiteiten te demonstreren. Daarnaast was er lekker eten, konden ze geschminkt worden, was er dans en muziek en een talentenshow. Bij die show was ik echt onder de indruk van de kinderen die lieten zien wat ze kunnen. Neshama, onze kinderwijkdichter, won de eerste prijs. Ze heeft prachtig gezongen.”

Hoe belangrijk is dit voor de wijk?

“Heel belangrijk. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders hebben er plezier van. Veel ouders komen mee, en dat is heel mooi om te zien. Het evenement is trouwens alleen mogelijk dankzij de inzet van 25 vrijwilligers. Iemand die ik speciaal wil bedanken is de conciërge van Het Karrepad, de school naast het plantsoen. Hij was gisteren in alle vroegte aanwezig en zorgde ervoor dat we gebruik konden maken van de toiletten en de keuken in de school. Hij was echt onze superheld.”

Krijgt dit evenement volgend jaar een vervolg?

“Absoluut. Hier gaan we mee verder. Er is vanuit de wijken veel belangstelling. Zoals ik al zei, veel kinderen komen uit gezinnen waar er geen financiële mogelijkheden voor vakanties zijn. Het aantal deelnemers neemt overigens niet per se toe; na de drukke coronajaren zijn de aantallen stabiel gebleven. Maar als je ziet hoe er op gereageerd wordt, dan zetten we echt iets moois neer. En wat is er nu mooier dan ouders en kinderen met een grote glimlach naar huis zien gaan?”

Bekijk hieronder de aftermovie van de editie van vorig jaar: