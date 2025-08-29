Groningse zonneauto strandt vlak voor finish in Australië

Foto: Top Dutch Solar Racing

Het Groningse studententeam Top Dutch Solar Racing heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië niet op eigen kracht kunnen uitrijden. Hun zonneauto Green Falcon viel vlak voor de finish stil door een technisch probleem.

De race duurde zes dagen en ging dwars door de Australische outback. Het team legde meer dan 2.500 kilometer af en leek goed op weg naar Adelaide. Op de laatste dag brak echter de ophanging van de auto door een diepe kuil in de weg. Verder rijden was daardoor onmogelijk. De studenten lieten hun auto naar de finish vervoeren.

Ondanks de teleurstelling kijkt de groep met trots terug. Ook de andere deelnemers erkenden de prestatie van het team: de Green Falcon en het team kregen applaus van de andere teams terwijl het voertuig over de finish werd gereden.

Het team reed de afgelopen week met de Green Falcon over de Stuart Highway van Darwin naar Adelaide, ruim drieduizend kilometer verderop. Na dag één stond het tiende in de strijd om de winst, de dag erna moest het team van Groningse studenten (van de RUG, de Hanze, het Alfacollege en Noorderpoort) een plek prijsgeven.