Groningse studenten klaar voor zonne-race dwars door Australië

Team Top Dutch Solar Racing. Foto: RUG

Het studententeam Top Dutch Solar Racing, waar Groningse studenten aan meedoen, neemt van 24 tot en met 31 augustus deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Met hun zelfgebouwde zonneauto, de Green Falcon, rijden ze ruim 3.000 kilometer van Darwin naar Adelaide, volledig op zonne-energie.

Het team Top Dutch Solar Racing is opgericht in 2017 en gaat om de twee jaar met een nieuwe groep studenten van de RUG, Hanze, het Alfacollege en de Noorderpoort de uitdaging aan om een nieuwe zonneauto te bouwen. Het team heeft voor deze race zich al twee maanden voorbereid in Australië.

Een belangrijke eerste stap is de auto toelaten op de weg en het proefrijden tijdens een zogeheten ’trip up’, een generale repetitie met rijden en kamperen in de woestijn. Ook doorliep de auto strenge technische keuringen. Dit weekend volgt nog de ‘dynamic scrutineering’: een testronde die de startpositie bepaalt.

Strategie uit Groningen

De strategie is in handen van twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen: Timo Jolman (Artificial Intelligence) en Lorenzo Zambelli (Applied Mathematics). Vanuit een volgauto berekenen zij voortdurend de optimale snelheid, rekening houdend met energieverbruik, zoninstraling en weerdata van een eigen meetstation.

De voorbereiding verliep niet zonder hobbels. De auto kwam later aan dan gepland en de container met kampeerspullen arriveerde pas ná de race. Toch behaalde de Green Falcon al een topsnelheid van ruim boven de 100 kilometer per uur.

Zaterdag wordt de startpositie bepaald, zondag begint de race. De winnende teams ontvangen een trofee als symbool van hun prestatie.