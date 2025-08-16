Groningse 4daagse vraagt om feedback voor een nóg betere tweede editie

Foto: Laurens Jove Rodríguez

De eerste editie van de Groningse 4daagse werd vorige week vrijdag afgesloten. Om het evenement volgend jaar nog beter te maken, vraagt de organisatie nu om feedback.

“We horen graag wat je van de eerste editie vond”, laat de organisatie weten. “Heb je tips, tops, opmerkingen, ideeën of aanvullingen? Vul dan ons feedbackformulier in.” Niet alleen deelnemers, maar ook vrijwilligers en toeschouwers kunnen het formulier invullen. De organisatie is vooral benieuwd naar hoe de sfeer werd beleefd, hoe de communicatie voorafgaand aan het evenement is ervaren en welke ideeën er zijn om de volgende editie nog beter te maken.

Dat er een vervolg komt, lijkt steeds zekerder. Er worden zelfs al datums genoemd. “Wij kijken nu al uit naar de editie van volgend jaar en hopen jullie daar weer te zien. Noteer alvast 4 tot en met 7 augustus 2026 in je agenda en schrijf je nu alvast in.” Inschrijven kan via de website.

Vorige week liet de organisatie al weten na te denken over het toevoegen van extra afstanden. Bij de eerste editie kon men kiezen voor 20 en 40 kilometer. Voor een volgende editie wordt er bijvoorbeeld nagedacht over het toevoegen van een 5, 10, 30 en 50 kilometer.

Aan de eerste editie namen 1.389 personen deel, van wie 205 de eendaagse liepen. Van hen hebben 1.255 de tocht uitgelopen. In totaal is er 117.765 kilometer gelopen. Bij het evenement waren 86 vrijwilligers in touw. “En er is nóg een reden om trots te zijn,” aldus de organisatie. “Samen hebben de wandelaars bijna 8.000 euro bij elkaar gewandeld voor Maggie’s Center Groningen. Een fantastisch bedrag waar we iedereen ontzettend voor willen bedanken. Deze prestatie laat zien dat we samen niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk impact hebben gemaakt.” Maggie’s Center Groningen is een professioneel zorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Het biedt een huiselijke omgeving waar mensen terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning, als aanvulling op de medische zorg.