Groningse 4daagse overweegt extra afstanden: “Iedereen welkom laten voelen”

Foto: Laurens Jove Rodriguéz

De kans is reëel dat bij een volgende editie van de Groningse 4daagse ook andere afstanden aangeboden worden. Dat laat de organisatie desgevraagd weten.

“Hoe we terugkijken op het evenement?” herhaalt André Pater van de organisatie de vraag. “We zijn echt mega, mega-positief. We kunnen terugkijken op een heel geslaagd evenement. We hebben heel veel mooie reacties ontvangen. Ik zal je eerlijk vertellen dat het nog steeds niet helemaal binnenkomt. Na de finish van afgelopen vrijdag zochten heel veel mensen mij op om gewoon even ‘bedankt’ en ‘perfect gedaan’ te zeggen.”

Pater was bij de finish van afgelopen vrijdag op de Grote Markt ook uitgesproken door te zeggen dat het evenement volgend jaar weer gehouden gaat worden. “Als organisatie lijkt ons dat heel leuk. Het smaakt naar meer. Maar daarvoor zijn we wel afhankelijk van de vergunningen. De vergunningverlener heeft ons overigens ook bezocht. En ik weet helemaal niet of ik dat mag zeggen, maar diegene zei: ‘Wow’. En daarop reageerde ik door te vragen: ‘Is dat een goede of een slechte wow?’. Toen kreeg ik te horen dat ze de samenwerking met ons heel prettig hebben gevonden, dat we makkelijk meebewogen en dat de geluiden positief zijn. Afgesproken is dat we medio september het evenement gaan evalueren, waarbij alle partners en leveranciers ook betrokken zullen worden.”

“Al vijfhonderd aanmeldingen voor 2026”

Niet alleen de organisatie ziet een tweede editie zitten. Dat geldt ook voor de deelnemers: “De berichten die binnenkomen op onze website krijg ik binnen op mijn telefoon. En met berichten bedoel ik aanmeldingen voor de editie van 2026. Als ik naar het onderste bericht op de pagina ga, dan is die binnengekomen vrijdagavond rond 18.00 uur. Tussen dat moment en nu zitten vijfhonderd berichten. We hebben dus serieus al vijfhonderd aanmeldingen voor de editie van volgend jaar. Dat is toch niet normaal?”

Toch ging het om een eerste editie. Een editie waarbij er volgens deelnemers heel veel goed ging, maar er ook wat tips waren. Pater: “Met die tips zijn we blij. Wat we willen gaan doen is een reactieformulier open zetten op de website voor deelnemers en mensen die niet deelgenomen hebben, maar wel feedback willen geven. Vrijdag bij de finish hadden we ook een ideeënbox staan. Toen we die leeghaalden, schrok ik. Ik dacht dat het allemaal om formulieren ging met dingen die niet goed waren gegaan. Maar het bestond vrijwel louter uit mooie en positieve woorden. Dat maakt heel erg gelukkig. Maar uiteindelijk willen we ook luisteren, leren en beter worden. Daarom dus het reactieformulier.”

Meerdere afstanden

Eén van de ideeën die geopperd werd door deelnemers is om naast de 20 en 40 kilometer ook een 30 kilometer aan te bieden. “Ik heb ook voorstellen gehoord voor een 5, 10, 15, 30 en 50 kilometer. Daarvan zeg ik: in de basis willen we iedereen uitnodigen. We willen dat iedereen zich welkom voelt, waarbij je een haalbare afstand kunt lopen. De 20 en 40 kilometer gaan we sowieso behouden. En naar al die andere afstanden willen we kijken. Bij 5 kilometer kun je gaan lachen, maar dat zou misschien een prachtige afstand zijn voor kinderen, zodat we hen hier ook bij betrekken. En daarover gesproken: de afgelopen weken vond Zomerstad plaats. Dat is een evenement voor gezinnen die niet op vakantie kunnen, maar door allerlei leuke evenementen toch een fantastische zomer hebben. Wat als we ons evenement aan dat evenement kunnen verbinden? Dat er een zomerevenementenprogrammering ontstaat die een soort equivalent is van Wintergoud in december.”

Een ander punt dat genoemd werd, waren de rustpunten, waarbij er soms grote afstanden tussen de watertappunten zaten. “Dit hebben we op de dinsdag te horen gekregen waar we direct op geacteerd hebben door waterflesjes in te slaan. De discussie over rustpunten vind ik ingewikkelder. Persoonlijk denk ik dat we dat goed op orde hadden, maar daarvoor wil ik ook graag kijken naar de reacties en feedback die binnen komen. Wel denk ik dat we duidelijker hadden kunnen zijn over het bijtappen van water bij de horecapunten. Met de horeca hadden we afgesproken dat het mogelijk moest zijn om er bidons en flesjes te vullen, maar ondertussen zijn er op die plekken ook flesjes water verkocht. Dat had niet gemoeten, en dat hadden we beter moeten organiseren.”

Internationaal

De eerste editie van de vierdaagse was tegelijkertijd ook een internationaal evenement met Engelsen, Ieren en Spanjaarden aan de start. “Je vergeet de Duitsers. En dat we internationaal zijn, is mooi, maar het is niet waar onze focus ligt. Door mensen wordt er bijvoorbeeld gezegd dat het zo jammer is dat het in de zomervakantie en in de bouwvak valt. Maar ik draai het om. Een evenement als dit is wellicht een hele mooie aanleiding om juist naar Groningen op vakantie te gaan. Dat mensen op deze manier Groningen kunnen ontdekken. Maar ondanks dat daar niet de focus op ligt, sluiten we internationale deelnemers niet uit. Sterker nog, ze zijn van harte welkom.”

“Trots op de vrijwilligers”

Voor de rest is Pater vooral erg trots: “Trots ook op onze vrijwilligers. We hadden 110 vrijwilligers in touw. Als je dat gaat verrekenen dan had je op elke veertien deelnemers één vrijwilliger. Dat is ongelofelijk veel. Omdat we zo blij zijn met hen, willen we hen later dit jaar uitnodigen voor een leuk en gezellig moment. En ik ben trots op alle deelnemers: mensen die elkaar op dinsdag niet kenden en op vrijdag als vrienden over de finish kwamen. En dat we 7.500 euro hebben opgehaald voor Maggie’s Center Groningen maakt ook heel trots.”

Op de vraag hoe Pater er zelf onder is: “Ondanks dat ik de etappes niet heb gelopen, kwam ik toch dagelijks op 45.000 stappen. We zijn zeven dagen in touw geweest. Ik denk dat ik drie dagen nodig heb om mezelf weer te worden en om mijn stem weer terug te krijgen. Aan de andere kant moet ik zeggen dat door alle positieve geluiden ik weinig last heb van vermoeidheid.” En of Pater zelf ook nog vierdaagses gaat lopen? “Dit jaar ga ik niks meer doen. Maar we hebben wel een gentlemen’s agreement: er zijn in Nederland talloze vierdaagses, en we promoten elkaar. Daarom willen we volgend jaar verschillende evenementen bezoeken waar we ook aan deel willen nemen. Daar leer je ook weer van.”