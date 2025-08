Groningse 4daagse van start met 1.400 wandelaars: “We voelen dat ons evenement omarmd wordt”

Zondag werd er druk gewerkt aan het opbouwen van de start- en finishboog. Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningse 4daagse staat op het punt van beginnen. Zondag is de stichting Groningse 4daagse, met initiatiefnemer Puutje, in de binnenstad druk bezig met de voorbereidingen. Een gesprek met André Pater van de organisatie.

André, de afgelopen periode is er al veel gezegd en geschreven over het evenement. Maar sinds vandaag wordt het ook zichtbaar, toch?

“Dat klopt. Naast het Stadhuis, op de Grote Markt, hebben we vanmiddag de start- en finishboog opgebouwd. Vanaf dinsdag zullen we hier dagelijks starten en finishen. Ook zijn we op de Grote Markt bezig met het opbouwen van tenten, waar bijvoorbeeld de EHBO straks zijn werk doet. Vanochtend om 06.30 uur zijn we begonnen, en dat was nog wel even spannend. Vandaag vindt namelijk ook de laatste dag van Zomerstad plaats op de Grote Markt. Maar met hen hebben we hele goede afspraken kunnen maken. Het gaat heel relaxed.”

Als ik je goed begrijp, vinden vandaag de werkzaamheden plaats rond de start- en finishlocatie en richten jullie je morgen meer op de route?

“Dat klopt helemaal. Bij de vierdaagse wordt elke dag een andere route gelopen. Op dinsdag gaan we naar het westen, op woensdag naar het noorden en op de laatste dag naar het zuiden. Op maandag zetten we de route voor dinsdag uit. De pijlen liggen al klaar in de bussen. Dinsdag, nadat de laatste loper is gepasseerd, rijdt een bezemwagen de routes om alles weer op te halen en de route voor de volgende dag uit te zetten. Het is dus een flinke operatie.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

En de boog staat. Foto: Rieks Oijnhausen Het is voor de eerste keer dat de vierdaagse gehouden wordt. Foto: Rieks Oijnhausen

Er is veel over het evenement geschreven. Vanmorgen brachten jullie nog een verhaal over iemand die zich in Parijs voorbereidt. Hoe ervaren jullie dat als organisatie?

“Het is een beetje dubbel. Enerzijds overheerst er een gevoel van trots. We voelen dat ons evenement, dat voor de eerste keer gehouden wordt, echt wordt omarmd. Daar zijn we heel blij mee. Aan de andere kant horen we nog steeds verhalen van mensen die niet weten dat dit evenement wordt gehouden. Daar vragen we ons over af: hoe kan dat? Hadden we nog meer op sociale media moeten inzetten? Hoe komt het dat deze mensen niet zijn bereikt? Aan de andere kant: alle aandacht die er is geweest, is louter positief. Dus mensen die hier geen weet van hebben, moeten misschien ook bij zichzelf te rade gaan.”

Hoeveel deelnemers verwachten jullie de komende dagen?

“We verwachten ongeveer 1.400 deelnemers die aan de start zullen verschijnen. Voor ons als organisatie is dat meer dan we hadden verwacht. Het totale aantal mensen schatten we overigens op 3.400. Dat ga ik uitleggen: we verwachten dat elke deelnemer ook fans en supporters meebrengt. Het gaat dus om mensen die niet daadwerkelijk meelopen, maar wel bijvoorbeeld op de Grote Markt of langs de route staan aan te moedigen.”

Zijn jullie als organisatie zenuwachtig?

“Niet direct zenuwachtig, maar er is wel een gezonde spanning. Krijgen we alle voorbereidingen op tijd af? Als organisatie weten we heel goed hoe we het willen hebben, dus qua voorbereiding zit het echt goed. Maar hoe gaat het verlopen? Wat gaat het weer doen? Dat laatste lijkt positief uit te pakken, maar dat zijn wel zaken waar we als organisatie geen invloed op hebben, maar die je wel bezighouden.”

Bij een vierdaagse kun je al snel denken aan het evenement in Nijmegen of Apeldoorn. Hebben jullie met deze organisaties contact gelegd over de voorbereiding?

“Jazeker. Wij zijn lid van de Koninklijke Wandelbond, de moederorganisatie van de Nijmeegse Vierdaagse. Drie weken geleden zijn we in Nijmegen geweest om daar mee te lopen, noem het een soort stage. We hebben het volledige rondje meegemaakt. Let wel, in Nijmegen doen 46.000 mensen mee. Groningen is de komende dagen de lightversie, maar we hebben qua organisatie wel dezelfde structuur. We organiseren het op dezelfde manier. Dus wat dat betreft hebben we veel geleerd van Nijmegen.”

Toch hebben we het met 1.400 deelnemers over een groot evenement, dat niet mogelijk is zonder vrijwilligers…

“Absoluut. Om dit te kunnen organiseren hebben we vijftig vrijwilligers per dag nodig. Dat betekent niet dat we in totaal tweehonderd vrijwilligers hebben, want er zijn mensen die ons elke dag helpen om alles in goede banen te leiden. Met deze mensen zijn we ontzettend blij. Daarnaast zijn we ook heel blij met de samenwerking met Maggie’s Center Groningen. Maggie’s biedt gratis en laagdrempelige hulp aan mensen die geraakt zijn door kanker. Tijdens ons evenement kunnen deelnemers Maggie’s steunen met donaties.”

De Groningse 4daagse begint op maandag met een inschrijfdag en gezondheidsmarkt die van 12.00 tot 18.00 uur op de Grote Markt plaatsvindt.