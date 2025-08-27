Gronings zonneraceteam valt buiten top-10 met nog 597 kilometer te gaan

Foto: Top Dutch Solar Racing

Het Groningse zonneraceteam Top Dutch Solar Racing is halverwege de World Solar Challenge van dit jaar gezakt naar plek elf. Het Groningse team reed woensdag non-stop, maar verloor toch een positie.

Dinsdag passeerde de ‘Green Falcon’ (de naam van de auto) de grens tussen Noord- en Zuid-Australië. De zonneauto hield zich goed, al waren er wel problemen met een vrachtwagen van het team. Onderweg bleef de strijd met andere teams spannend, want bij de controlestops kwamen ze elkaar steeds opnieuw tegen.

Op dag vier zat het weer tegen. Door bewolking kon de Green Falcon niet harder dan zo’n 70 kilometer per uur. Toch haalde het team twee controlestops.

Nu resteert nog 597 kilometer tot de finish in Adelaide. De verwachting is dat regen het lastig gaat maken. Volgens de strategen heeft het team komende donderdag maar een paar minuten speling om voor de deadline van 17.00 uur binnen te komen.

Het Groningse team rond de zonne-auto bestaant uit studenten van de RUG, de Hanze, het Alfacollege en Noorderpoort. Top Dutch Solar Racing is te volgen via YouTube met live-updates van hun rit door Australië. Het studententeam houdt ook een dagelijks blog bij over het reilen en zijlen tijdens de race.