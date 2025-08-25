Gronings zonnerace-team start avontuur in Australië met tiende plek na dag één

Foto via Top Dutch Solar Racing

Het Groningse zonnerace-team Top Dutch Solar Racing is zondagochtend begonnen aan de World Solar Challenge 2025 in Australië. Het team rijdt de komende week met hun nieuwe auto, de Green Falcon, over de Stuart Highway van Darwin naar Adelaide, ruim drieduizend kilometer verderop.

De eerste dag verliep volgens het team, bestaande uit studenten van de RUG, de Hanze, het Alfacollege en Noorderpoort, ‘spannend, maar succesvol’. Green Falcon begon op positie twee na de kwalificatieronde: “Een knappe prestatie, zeker gezien de uitdagingen van afgelopen maand”, schrijft Top Dutch over haar eerste dag.”

Onderweg waren er direct uitdagingen, onder meer dankzij strijd met andere Nederlandse teams: “Er waren enkele inhaalmanoeuvres met Brunel en Twente, waardoor de spanning hoog bleef. Toen Aachen even moest stoppen, werd de top drie een echte Nederlandse strijd: Brunel leidde, Top Dutch Solar Racing zat er kort achter en Twente volgde op een kleine afstand.”

Bij de controlepost op het middelpunt van het parcours kwam het team uit Stad als vijfde aan. Maar dat bleef niet zo, want na dag één staat Top Dutch Solar Racing op plek tien in hun klasse, van de 22 deelnemende auto’s.

Het Groningse team is te volgen via YouTube met live-updates van hun rit door Australië. Top Dutch Solar Racing houdt ook een dagelijks blog bij over het reilen en zijlen tijdens de race.