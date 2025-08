Groninger Oogstfeest op 30 augustus onder bomen bij Akerk

Op vrijdag 30 augustus vindt het jaarlijkse Groninger Oogstfeest plaats. Onder de bomen bij de Akerk is er een middag- en avondprogramma gericht op lokaal en ecologisch voedsel.

Het oogstfeest staat dit jaar in het teken van het thema ‘Oogst wat je zaait’. Bezoekers krijgen inzicht in de betekenis van voedsel dat lokaal en op ecologische wijze is verbouwd.

Tussen 15.00 en 17.30 uur is er een publieksprogramma met onder meer een live opgenomen podcast waarin tuinders en andere betrokkenen in gesprek gaan over de toekomst van regionale voedselproductie. Tijdens een proeverij worden producten gepresenteerd van lokale ingrediënten. Ook is er de ‘Tuin van Verhalen’, waar bezoekers kennismaken met de mensen en processen achter Groningse voedseltuinen. Voor kinderen zijn er doorlopende activiteiten, zoals het persen van appelsap, dans en het maken van zaadbommetjes.

Het oogstfeest wordt vanaf 18.00 uur afgesloten met een gezamenlijk diner. De maaltijd wordt verzorgd door Kee Terpstra en bestaat volledig uit ingrediënten afkomstig van Groningse voedseltuinen. Aan het diner leveren onder meer tuinderijen uit Bedum, Groningen, Uithuizermeeden, Appingedam en Bad Nieuweschans een bijdrage.

Het volledige programma is hier te vinden. Let op: voor het afsluitende diner moeten kaarten worden gereserveerd.