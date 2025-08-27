Groninger Flash Day: speciale tatoeages van Stad laten zetten op Bommen Berend

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Bij drie tattooshops in Groningen is komende donderdag, tijdens de viering van Bommen Berend, een speciale tatoeage-actie in het kader van de internationale TATTOO-expositie in het Forum.

Tijdens de Flash Day (op 28 augustus dus) bieden de tattooshops vooraf ontworpen tattoos aan met Groningse thema’s. Denk aan de Martinitoren, de eierbal of het Peerd van Ome Loeks. De tattoos zijn klein, snel te zetten en daardoor goedkoper dan een ontwerp op maat.

De deelnemende shops zijn Het Gouden Anker aan de Steentilstraat en Mermaids Grave Tattoos en Emil Klein Custom Tattooing aan de Nieuweweg. Het Forum doet ook mee met de actie: iedereen met een Groningse tattoo krijgt op 28 augustus gratis toegang tot de expositie. Wie een Groningse tattoo heeft laten zetten, kan die laten zien bij de balie van de expositie op de vierde verdieping.

Hieronder vind je een overzicht van de tatoeages die de Groningse shops morgen kunnen zetten.