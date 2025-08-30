Groningen Swim Challenge van start: “Al ruim 104.000 euro opgehaald”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In Zoutkamp is zaterdagochtend vroeg de elfde editie van de Groningen Swim Challenge van start gegaan. De deelnemers, die in estafettevorm zwemmen, finishen naar verwachting in de tweede helft van de middag in Groningen.

“Vanochtend zijn er 22 teams in Zoutkamp aan de start verschenen”, laat de organisatie weten. “Zij zwemmen via het Reitdiep naar de Oosterhaven, waar de finish is. Het gaat om een afstand van 35 kilometer. Naast deze Classic Swim zijn er nog drie andere afstanden die vandaag gehouden worden: de 3,8 kilometer, de 2,1 kilometer en de Junior Swim.” De Junior Swim is een speciaal parcours in de Oosterhaven voor kinderen. De 3,8 kilometer start eveneens in de Oosterhaven, gaat langs het Groninger Museum en keert weer terug naar het startpunt. De 2,1 kilometer begint bij Museum aan de Aa en leidt via het Hoge en Lage der A naar de Oosterhaven. “In totaal zullen er aan deze afstanden meer dan honderd zwemmers deelnemen”, aldus de organisatie.

De Groningen Swim Challenge is een zwemtocht voor het goede doel. De eerste editie vond plaats in 2014, waar toen dertig zwemmers aan deelnamen. Het doel is niet alleen om jezelf fysiek en mentaal uit te dagen, maar vooral om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Researchfonds. De afgelopen jaren is er al meer dan een miljoen euro opgehaald. Dit jaar staat de teller op ruim 104.000 euro, maar dit bedrag zal de komende dagen nog gaan groeien.

Bij de finish in de Oosterhaven wordt het een feestelijke happening. “Je zwemt door de diepen en wordt aangemoedigd door heel veel mensen langs de kant. Je wordt als het ware gedragen”, zegt de organisatie. “Het is een unieke manier om Groningen vanaf het water te zien. In de Oosterhaven gaan we alle zwemmers feestelijk onthalen. Wij hebben er zin in!”

Meer informatie over het evenement vind je op de website van de Groningen Swim Challenge.

Negen jaar geleden was OOG aanwezig bij de start in Zoutkamp: