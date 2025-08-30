Groningen Swim Challenge haalt ruim 115.000 euro op: “Zo’n dag doet mensen echt wat”

Foto: Rieks Oijnhausen

Zwemmen om kanker de wereld uit te helpen: dat is het doel van de Groningen Swim Challenge. De elfde editie, die zaterdag plaatsvond, heeft met 115.380 euro een flink bedrag opgeleverd. Nieuwbakken voorzitter Luuk Duursma is ontzettend trots op de prestatie.

“Ik kijk terug op een fantastische dag”, vertelt Duursma die sinds dit jaar voorzitter is van het evenement. “Het was een hele mooie dag met prima weersomstandigheden en de deelnemers hebben een geweldige prestatie geleverd. Het bedrag dat we opgehaald hebben gaat naar vier projecten van het UMCG Kanker Research Centrum, die 107.000 euro nodig hadden om het onderzoek uit te kunnen voeren. We hebben dus meer opgehaald dan nodig was, en dat is geweldig.”

De Groningen Swim Challenge bestaat uit verschillende onderdelen: de Classic Swim waarbij deelnemers 35 kilometer van Zoutkamp naar de Oosterhaven zwemmen, de City Swim met afstanden van 3,8 en 2,1 kilometer, en de Junior Swim voor kinderen. Bij het laatstgenoemde onderdeel leggen kinderen een parcours af in de Oosterhaven.

Bij de Classic Swim zwom men van Zoutkamp naar de stad. Foto: Rieks Oijnhausen Op veel plekken werd er volop aangemoedigd. Foto: Rieks Oijnhausen

Classic Swim

“Bij de Classic Swim plonsten vanochtend om 05.30 uur de eerste veertien deelnemers het water in”, zegt Duursma. “Je moet je voorstellen dat het dan nog donker is. Zelf heb ik deze tocht verschillende keren gezwommen; het is echt een aparte dimensie om zo de donkerte in te zwemmen. Een uur later volgde er een tweede groep van zes zwemmers. Bij de start waren de omstandigheden perfect: het was 15 graden en de watertemperatuur was 19 graden.”

De tocht verliep zonder problemen. “De laatste deelnemer van de Classic Swim kwamen rond 18.30 uur over de finish”, aldus Duursma. “En ook de City Swim, waaraan ruim honderd mensen deelnamen, verliep probleemloos. Wat ik heel bijzonder vond, was de massale aanmoediging langs de kant. Veel mensen hadden de moeite genomen om zich langs de route te verzamelen. Zelf ben ik vandaag op veel plekken geweest, en de steun was bijzonder om te zien.”

“Zo’n dag doet mensen echt wat”

Tegelijkertijd is het ook een zeer emotionele dag. “Vroeg of laat krijgt iedereen in zijn familie wel eens te maken met deze ziekte. Zo’n dag leidt tot veel gesprekken. Ik sprak bijvoorbeeld een moeder wiens dochter van 30 jaar twee soorten kanker heeft. Dan springen de tranen in je ogen. Zo’n dag doet mensen echt wat.” Duursma benadrukt dat de dag ook veel kracht uitstraalt. “Mensen die met de ziekte te maken hebben, zien hier zwemmers die strijden om deze ziekte de wereld uit te helpen. Dat biedt heel veel stimulans.”

Het geldbedrag is zaterdagavond op een podium overhandigd aan het UMCG. “Ik ben trots op alle deelnemers, maar ook op de honderd vrijwilligers die zich vandaag hebben ingespannen. Fantastisch. Volgend jaar zullen we er sowieso weer staan voor de twaalfde editie.”