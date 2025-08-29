Groningen schittert en blijkt onneembare vesting voor Heracles

Daags na het Gronings Ontzet kon de stad een nieuw feestje vieren. FC Groningen bleek vrijdagavond in eigen huis veel te sterk voor Heracles Almelo. Het krachtsverschil op het veld werd uitgedrukt in de score: 4-0.

Het werd de avond van de IJslandse spits in Groninger dienst, Brynjólfur Willumsson. Hij gaf op indrukwekkende wijze een vervolg aan zijn productieve start van het seizoen door twee van de drie Groningse treffers voor zijn rekening te nemen.

FC Groningen opende in de negende minuut de score nadat een voorzet van aanvoerder Stije Resink niet goed werd verdedigd door de Almelose gasten. Rechtsback Marco Rente bereikte Willumsson, die overtuigend raak schoot en zijn doelpuntenproductie van vorig seizoen nu al evenaarde. Heracles stond op het moment van de Groninger aanval met tien man wegens een blessurebehandeling bij middenvelder Jan Zamburek.

Record Willumsson

Na een half uur, waarin Groningen voor het oog van ruim 22.000 enthousiaste supporters de constant bovenliggende partij was, werd de score verdubbeld. Younes Taha maakte zijn eerste treffer in dienst van de club. De technische middenvelder draaide open, legde aan en schoot de bal met zijn linker in de korte hoek. Opnieuw was Rente de aangever.

De wedstrijd werd beslist door alweer het vijfde competitiedoelpunt van Willumsson. Uitblinker Taha was de aangever na een goede aanval over de rechterkant. Met die treffer passeerde Willumsson voormalig FC-spitsen Peter Houtman en Marcus Berg en evenaarde hij Mariano Bombarda door in de eerste vier competitieduels tot vijf treffers te komen.

Afscheid Luciano Valente en debuut Tygo Land

Tijdens de rust nam de Euroborg afscheid van de naar Feyenoord vertrokken Luciano Valente. De voormalig speler van de club bedankte het publiek en beloofde ooit terug te keren in Groningen. De door de club zelf opgeleide aanvallende middenvelder speelde 94 wedstrijden in het groen-wit, daarin kwam hij tot 10 doelpunten.

Via Thom van Bergen kreeg Groningen mogelijkheden om het publiek nogmaals te laten juichen, maar zijn schot ging via een verdediger over het doel. Invaller David van der Werff liet het publiek in de blessuretijd wel voor een vierde keer juichen. De middenvelder schoot een rebound binnen en maakte zijn eerste treffer in het profvoetbal.

PSV-huurling Tygo Land maakte zijn debuut. De in Peize geboren middenvelder mocht ruim een kwartier meespelen. De door de club opgeleide Mark Hoekstra mocht ook zijn debuut maken. De 19-jarige aanvaller verving acht minuten voor tijd Willumsson.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Thom van Bergen (82’ Mats Seuntjens), Stije Resink, Tika de Jonge (74’ Tygo Land), Jorg Schreuders (66’ David van der Werff); Brynjólfur Willumsson (82’ Mark Hoekstra), Younes Taha (74’ Oskar Zawada)

Opstelling Heracles Almelo: Fabian de Keijzer; Mimeirhel Benita, Damon Mirani, Ivan Mesik, Djevencio van der Kust; Jan Zamburek, Sam Scheperman; Bryan Limbombe (65’ Yvandro Borges Sanches, Ayden Hrustic (65’ Thomas Bruns), Tristan van Gilst; Luka Kulenovic