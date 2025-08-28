Groningen krijgt er 700 elektriciteitshuisjes bij

foto: Roel Breet

De druk op het electriciteitsnetwerk neem enorm toe, de zogenoemde netwerkcongestie zorg er voor dat er meer electriteitshuisjes bij moeten komen. Volgens de gemeente zal het stroomgebruik in 2050 verviervoudigd zijn.

De afbouw van de gaswinning en de groei van de economie zorgt ervoor dat de vraag naar stroom sterk stijgt. Het gebrek aan stroom heeft invloed op de volkshuisvesting, de economie, de maatschappelijke voorzieningen, de verduurzaming van woningen en bedrijven, en de mobiliteit. Tot aan 2035 moeten er daarom in de gemeente zo’n 700 elektriciteitshuisjes bijkomen. Verantwoordelijk voor het netwerk zijn Enexis en Tennet. Op korte termijn moet het net doelmatiger gebruikt gaan worden.

Het rijk investeert miljarden in Groningen, voor die activiteiten die dan ontplooit worden heb je wel stroom nodig. Daarom gaat wethouder Broeksma met het kabinet in gesprek.