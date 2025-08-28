Groningen krijgt eerste comedyclub van Noord-Nederland

Initiatiefnemers Gijs Nillessen en Rico Bakker (foto: Olivier Bruinen)

Op 12 september openen de deuren van de eerste comedyclub van Noord-Nederland: Comedy Club Wicked. Deze nieuwe club, gelegen aan de Grote Markt, moet Groningen de comedyhoofdstad van het noorden van Nederland maken.

De comedyclub krijgt een zaal met 150 stoelen. En die zaal moet een belangrijke rol gaan spelen in de wereld van de Groningse comedians. “Je ontmoet er gelijkgestemden, leert er het vak en je ziet comedy in al haar vormen,” aldus initiatiefnemers Gijs Nillessen en Rico Bakker.

Volgens de initiatiefnemers is zo’n middelgrote zaal erg belangrijk voor comedians. “Grote zalen als MartiniPlaza, de Oosterpoort Stadsschouwburg en kleine podia waren er al, maar een tussenstap ontbrak. Volgens Nillessen is een zaal met 150 stoelen essentieel: “Daar kun je groeien, experimenteren en echt contact maken met publiek, voordat je doorstroomt naar de grote theaters.”

Comedy Club Wicked opent officieel op vrijdag 12 september. De club biedt een programma met open mics, try-outs, gevestigde namen, workshops en talentontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website.