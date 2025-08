Groningen bungelt onderaan lijst gemeenten met zonnepanelen op woningen

Op het dak van het dorpshuis liggen 45 zonnepanelen. Foto: ingezonden

De gemeente Groningen hoort bij de laagste drie van Nederland als het gaat om zonnepanelen op woningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de gemeente Groningen lag eind 2024 in totaal 377.214 kilowattpiek aan zonnepanelen, verdeeld over woningen en bedrijven. Daarvan lag 129.863 kilowattpiek op woningen. Dat is ongeveer 34 procent van het totaal. Het grootste deel van de panelen ligt dus bij bedrijven. Gemiddeld ligt er 1,039 kilowattpiek per woning. Dat past in de landelijke trend. In 2024 kwam 70 procent van het nieuwe zonnepaneelvermogen in Nederland bij bedrijven terecht.

Daarmee staat Groningen op plek 341 van de 343 gemeenten. Alleen Rotterdam en Amsterdam scoren nog lager. In de landelijke top staan gemeenten als Rozendaal, Boekel en Someren, met gemiddeld boven de 2,7 kilowattpiek per woning. Het landelijk gemiddelde is 1,4 kilowattpiek.

Grote steden doen het slechter dan kleinere gemeenten. Dit komt vooral door het woningtype. In steden zijn veel appartementen en sociale huurwoningen, vaak zonder eigen dak of met gedeeld eigendom. Andere gemeenten in de provincie Groningen, zoals Veendam, Midden-Groningen en Eemsdelta, doen het beter. Zij zitten rond of net onder het gemiddelde.