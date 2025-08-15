Griekspoor ontbreekt bij Oranje tijdens Davis Cupduel in Martiniplaza

Foto: Paul Blom

Tallon Griekspoor doet in september niet mee aan het Davis Cup-duel van Nederland tegen Argentinië in MartiniPlaza, Groningen. Captain Paul Haarhuis kiest voor Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Guy den Ouden, Sander Arends en Sem Verbeek.

Volgens Haarhuis is de afwezigheid van Griekspoor een aderlating, maar is er genoeg kwaliteit. “Met Botic en Jesper hebben we twee zeer goede spelers die hun klasse al vaak bewezen hebben. Guy den Ouden maakt een zeer sterk 2025 mee en is dan ook de logische versterking in het team.”

Inzet is Final 8

De ontmoeting vindt plaats op 12 en 13 september in Martiniplaza in Groningen. De inzet is een plek bij de Davis Cup Finals in Bologna in november. Vorig jaar haalde Nederland voor het eerst in de 104-jarige geschiedenis van het toernooi de finale van de Davis Cup.

Haarhuis hoopt in MartiniPlaza de unieke prestatie van vorig jaar te kunnen herhalen: “Heel gaaf om met het team mee te doen om de prijzen op dit internationale topniveau. We gaan er alles aan doen om ons weer te plaatsen voor de Final 8.”

Haarhuis ziet kansen tegen sterke tegenstander

Argentinië komt met Francisco Cerúndolo (ATP-23), Tomás Etcheverry (ATP-58), debutant Francisco Comesaña (ATP-71) en het dubbelduo Horacio Zeballos (dubbel-7) en Andrés Molteni (dubbel-21). Nederland en Argentinië speelden in 2009 voor het laatst tegen elkaar; toen won Argentinië met 5-0.

“Argentinië is natuurlijk een hele sterke tegenstander, met veel top-100 spelers en Francisco Cerúndolo als hun topman”, vervolgt Haarhuis. “Daar zullen we echt goed tegen moeten spelen om te winnen.”

Ook in het dubbelspel ziet hij kansen: “Sander Arends en Sem Verbeek hebben het afgelopen jaar laten zien dat ze wekelijks op het hoogste niveau met de top mee kunnen. Als we vanuit onze eigen kracht spelen, hebben we tegen elk team een kans.”