Griekse goden zijn Groningers in theatervoorstelling Gronieken

In Meerstad wordt volop gerepeteerd voor de nieuwe editie van het jaarlijkse Zummerbühne. Dit locatietheater brengt ieder jaar grootschalig muziektheater op een bijzondere plek in de provincie Groningen. Dit jaar vormt een grote zandvlakte in Meerstad het decor.

Deze zomer staat Gronieken op het programma: een muziektheatervoorstelling over de mogelijk verborgen geschiedenis van Groningen. In Gronieken krijgt de Griekse mythologie een nieuwe wending: de goden blijken oorspronkelijk uit Groningen te komen. Daar, in het noorden, zouden zij de eerste mensen hebben geschapen.

Het concept van Gronieken komt uit de koker van de Groningse acteur en theatermaker Marcel Hensema, die het verhaal bedacht en de cast en crew samenbracht.

Het begin van de beschaving is in de voorstelling dus ‘vergroningst’. Zo heten de eerste twee geschapen mensen Ada en Evert. Sommige scènes worden deels in het Gronings gespeeld, wat voor enkele acteurs een uitdaging is. Myrthe Hubers, die de rol van Ada vertolkt, kreeg daarom taalles. “Soms tikt Marcel me op de vingers als ik iets verkeerd uitspreek”, zegt ze met een glimlach. Ook Jasper Koopmans, die de rol van Evert (tegenspeler van Ada) speelt, moet wennen aan het dialect.

Naast professionele acteurs bestaat de cast uit een een koor en een volledig orkest en een groot ensemble van amateurspelers uit de regio. Tim Kosse (20) maakt daar ook deel van uit. “Dit is voor mij de unieke kans om af te kijken bij de profs van het toneel. Later wil ik er ook mijn werk van maken namelijk.”

Gronieken gaat woensdag in première en is tot en met 14 september te zien in Meerstad.