‘Gras van Noorderplantsoen’ klinkt maandag op Grote Markt tijdens opening KEI-week

KEI-week. Foto: Anneloes Struik

Tijdens de Grand Opening van de KEI-week aanstaande maandag gaat Ralf Poelman op het podium op de Grote Markt optreden. Hij brengt zijn hit ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ ten gehore. Dat meldt Sikkom.

Poelman wordt tijdens het optreden begeleid door de Groningse band De Formatie, die heeft meegedaan aan het televisieprogramma The Talent Scouts. Jorrit Ludolphy, de zanger van de band, kwam Poelman twee jaar geleden tegen tijdens een fotografieklus. Toen wisselden ze telefoonnummers uit, en onlangs legde de band contact met Poelman om te vragen of hij ook tijdens de KEI-week het onofficiële volkslied van Groningen wilde komen zingen.

Lustrumlied

In eerste instantie leek het erop dat het het eerste optreden van Poelman in Groningen in vijftien jaar zou zijn, ware het niet dat studentenvereniging Vindicat hem al eerder had gestrikt voor hun lustrumconcert ‘Concert at Diep’ dat vorige maand plaatsvond bij roeivereniging De Hunze. ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ is in 2007 geschreven als lustrumlied voor Albertus Magnus, waar Poelman lid van was. De bedoeling was om het lied lokaal te verkopen en de opbrengst van de cd’s zou naar KWF Kankerbestrijding gaan.

Poelman kwam in 2001 in Groningen terecht voor een studie Bedrijfskunde aan de RUG. Op de middelbare school had hij in een coverband gezeten, de Mighty Mashed Potatoes. Het was daarom niet vreemd dat hij zich aansloot bij de band van Albertus Magnus. In die tijd schreef hij liedjes voor de band. In 2007 vroeg de lustrumcommissie hem om een liedje over de stad te schrijven. “Het idee was om een gevoelig, nostalgisch lied te schrijven over Groningen. Het moest het gevoel weergeven dat mensen hebben die van de stad houden,” zo liet Poelman eerder aan de UKrant weten.

Het resultaat werd een lied dat vandaag de dag nog steeds gezongen wordt door studenten die de naam Ralf Poelman weinig zegt, maar die de tekst uit hun hoofd kennen. “Dat er nog steeds zoveel mensen met jouw nummer meeblèren in de kroeg, dronken dan wel nuchter, is echt wel gaaf. Er zijn veel dingen die je kunnen achtervolgen, maar dit is een zeer positieve.”

Het optreden begint om 21.15 uur.

Luister hieronder naar ‘Het gras van het Noorderplantsoen’: