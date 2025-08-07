GGD klaar voor vijfduizend eerstejaars

Foto: Wouter Holsappel

GGD Groningen is klaar voor de KEI-week. Als aanstaande maandag de introductieweek voor ruim vijfduizend nieuwe studenten begint, staat de GGD paraat.

Tijdens de week richt de GGD zich op vier belangrijke thema’s: onbezorgde seks, schurft, een gezonde woonomgeving en goed voorbereid op reis. Op de informatiemarkt op de Vismarkt, maandag tussen 10 en 17 uur, krijgen studenten praktische tips over onder meer het voorkomen van schurft, brandgevaar en schimmelproblemen in huis, en over vaccinaties en voorzorgsmaatregelen bij verre reizen.

Op dinsdag 12 augustus is de GGD ’s avonds te gast bij OOG Radio om te praten over seks en seksualiteit. Daarnaast is de GGD elke avond aanwezig in de Safe Space in het Grand Theatre. Dat is een rustige plek voor studenten die behoefte hebben aan een gesprek of even willen opladen.

Veel meer informatie over de KEIweek is te vinden op de website keiweek.nl.