GGD Groningen begint in september met prikken tegen RS-virus voor baby’s

Foto: Amanda Mills, USCDCP

Baby’s in Groningen kunnen vanaf september een prik krijgen tegen het RS-virus. De prik moet kinderen beter beschermen tegen ernstige luchtweginfecties in de herfst en winter.

Het RS-virus kan jonge baby’s erg ziek maken. Soms is opname in het ziekenhuis nodig. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 1.500 tot 3.000 baby’s de ziekte. De prik verkleint de kans op een ziekenhuisopname sterk. Onderzoek in andere Europese landen laat zien dat het aantal ziekenhuisopnames door het RS-virus daar met 80 procent is gedaald.

Baby’s geboren tussen april en september 2025 krijgen de prik in september of oktober. Dat gebeurt op het consultatiebureau, vlak voor het RS-seizoen begint. Kinderen die tussen oktober 2025 en maart 2026 worden geboren, krijgen de prik binnen twee weken na de geboorte. Dit gebeurt meestal tijdens een huisbezoek van de GGD. De prik wordt in het bovenbeentje gezet en hoeft maar één keer te worden gegeven.

De vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Met de toevoeging van de RS-prik beschermen de vaccinaties uit dit programma nu tegen 14 infectieziekten.