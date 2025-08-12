Gesmolten plastic shaker laat brandweer uitrukken naar appartementencomplex

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer moest dinsdagavond in actie komen in een appartementencomplex aan de Sint Walburgstraat, waar bewoners een vreemde lucht roken.

De melding van een brandgerucht kwam rond 21.30 uur binnen. Een tankautospuit werd direct naar het adres gestuurd. “Bewoners roken een rare lucht in het trappenhuis”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Nadat we ter plaatse waren, zijn we op onderzoek gegaan. We roken die lucht ook en hebben in eerste instantie gekeken bij een wasmachine en een droger in de fietsenstalling. Daar bleek niets aan de hand te zijn.”

De vreemde lucht bleek uiteindelijk afkomstig van een plastic shaker (een drinkbeker, red.) die op een nog warme kookplaat was gezet. “Dit heeft ervoor gezorgd dat de fles ging smelten. Uiteindelijk is de situatie verholpen door de shaker in een emmer met water te gooien. De vieze plasticgeur die zich door het gebouw had verspreid, hebben we verdreven door een ventilator in te zetten.”

De brandweer kon al snel terugkeren naar de kazerne. Mollema heeft nog een belangrijke tip: “Controleer altijd goed waar je iets neerzet. Een plastic fles kun je niet op een keramische kookplaat zetten, want zulke apparaten houden de warmte lang vast.”