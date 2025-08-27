Gemeente zegt huur Edanz op: nieuwe plannen voor voormalig schoolgebouw gaan door

Foto Andor Heij. Edanz. Van Oldenbarneveltlaan. Hoogte

De gemeente Groningen wil het huurcontract van Stichting Edanz voor het oude schoolgebouw aan de Van Oldenbarneveltlaan in De Hoogte nu echt gaan beëindigen. De gemeente wil in 2026 en 2027 plannen gaan maken voor de verbouwing (en renovatie) van het pand naar een plek voor alle bewoners van De Hoogte.

Edanz gebruikt het pand momenteel als centrum voor bewustwording en ontwikkeling en verhuurt ruimtes aan verschillende gebruikers, zoals yoga-instructeurs, therapeuten en muziekdocenten. De grootste huurder is Stavoor, dat taallessen voor inburgeraars verzorgt.

De gemeente, de eigenaar van het voormalige schoolgebouw, wil het pand al lange tijd gaan ombouwen naar een plek voor alle bewoners van De Hoogte. Onder meer het buurtteam, WIJ en mogelijk de politie moeten een plek gaan krijgen in het pand. Sinds de gemeente haar plannen twee jaar geleden bekend maakte, zijn meerdere andere huurders al gestopt of hebben hun activiteiten verplaatst.

Maar Edanz wilde niet afstappen van haar plek in het pand als hoofdhuurder. Eerdere gesprekken over samenwerking met Edanz geen concrete resultaten opgeleverd. De gemeente wilde eigenlijk begin vorig jaar al beginnen met de ombouw van het pand naar een ontmoetingsplek voor de wijk, met functies van het buurtteam, zoals Werk & Participatie en WIJ. Dat ging niet door, omdat Edanz nog een huurcontract had tot het einde van dit jaar.

Het bestuur van Edanz heeft, aldus het college, aangegeven in december 2025 te stoppen. Het is niet bekend hoe Edanz daarna verder gaat, met de twee medewerkers binnen de stichting. Toch wil de gemeente onderzoeken of de functies van Edanz ook een plek kunnen krijgen in het vernieuwde gebouw. Stavoor wil het nieuwe onderkomen graag blijven huren en kijkt of ook andere huidige huurders dat willen.

Tijdens een bijeenkomst in maart gaven buurtbewoners dat zij in het pand van Edanz graag een betaalbaar restaurant en ruimte voor creatieve activiteiten en hobby’s zien. De gemeente wil deze wensen meenemen bij de herontwikkeling, die in 2026 moet starten en in 2027 verder worden uitgewerkt.