Gemeente toch voor 90.000 euro de boot in bij faillissement Groupcard

Foto: Wouter Holsappel

De gemeente Groningen is toch financieel gedupeerd door het faillissement van Groupcard. In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente een bedrag van 90.000 euro kwijtgeraakt door een regeling van het Regionaal Energieloket (REL).

In Groningen bestaat sinds 1999 de Stadjerspas. Dit is een voorziening voor mensen met een minimuminkomen waarmee zij gratis of met korting mee kunnen doen aan allerlei activiteiten. Zo kan er gratis gezwommen worden en kunnen er culturele voorstellingen bezocht worden. Sinds vorig jaar december maakt de gemeente gebruik van een nieuw systeem bij de Stadjerspas. Via dit systeem kunnen houders van de pas inloggen om te zien welke kortingen er zijn. Ook kan de pas gescand worden zodat de korting direct verwerkt wordt. Dit levert diverse voordelen op. Sinds eind 2023 is er gezocht naar een partij die dit aan kon bieden. Na een aanbestedingstraject is het bedrijf Groupcard geselecteerd. Dit bedrijf is deze zomer echter failliet gegaan.

In eerste instantie richtte de gemeente zich op het in stand houden van het systeem. Ook werd er gestart met een verkenning om de dienstverlening op de langere termijn te borgen. Ondertussen verschenen er berichten in de media van verschillende gemeenten die geld hadden gestort op een zogenaamde derdengeldenrekening van Groupcard. De gemeente Groningen liet daarop weten dat dit voor de gemeente niet geldt. Die uitspraak deed men omdat er bij de Stadjerspas direct betaald wordt aan de leverancier die de korting verleent aan de deelnemers. Maar dat blijkt niet te kloppen. “In de afgelopen weken hebben we nader onderzoek gedaan of er in het verleden, naast de Stadjerspas, nog meer financiële verplichtingen zijn aangegaan bij Groupcard”, laat de gemeente weten. “Recent is gebleken dat het Regionaal Energieloket (REL) samen met Groupcard een regeling heeft uitgevoerd vanuit het Energieprogramma van de gemeente Groningen op het gebied van het tegengaan van energiearmoede.”

Ondanks dat die regeling al is beëindigd, heeft de financiële afrekening nog niet plaatsgevonden. “Er staat nog een bedrag van ongeveer 90.000 euro op de rekening van Groupcard.” In totaal was er 1,75 miljoen euro beschikbaar voor de regeling waarmee inwoners een cadeaukaart konden ontvangen om bijvoorbeeld hun oude koelkast te vervangen door een energiezuinige. Groupcard was de uitvoerder van deze regeling. “Op 1 april 2025 was de einddatum van de regeling verstreken en resteerde nog een bedrag van afgerond 90.000 euro bij Groupcard. Inwoners hebben hier geen hinder van ondervonden, de regeling is al gestopt en deelnemers hebben alle cadeaubonnen voor het doel kunnen verzilveren. Uiteraard zullen we bij de curator de resterende 90.000 euro opeisen zodat we de financiële schade voor de gemeente Groningen tot een minimum beperken.”

Naast de gemeente Groningen zijn nog circa 120 gemeenten mogelijk financieel gedupeerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een helpende hand bieden bij het terugvorderen van het geld. Of dit ook gaat lukken, is echter onbekend.