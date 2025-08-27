Gemeente start proef met thuisbezorging paspoorten en identiteitskaarten

De Nederlandse identiteitskaart - Foto via Rijksoverheid

Vanaf 1 november kunnen inwoners van Groningen ervoor kiezen hun paspoort of identiteitskaart thuis te laten bezorgen. De gemeente begint dan met een proef van een jaar, waarmee de gemeente gemak wil bieden aan inwoners en tegelijkertijd de druk op de gemeentelijke balies verlagen.

Zo gaat de dienst eruit zien

Bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart kan gekozen worden voor thuisbezorging. Het afleveradres moet in Nederland liggen, met uitzondering van de Waddeneilanden. Ook een werkadres of dat van een familielid kan worden opgegeven.

De service maakt het mogelijk om documenten op werkdagen en zaterdagen te ontvangen, zowel overdag als in de avond. De bezorging wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde dienst.

Inwoners krijgen vooraf de naam en een foto van de bezorger, evenals een melding met de verwachte bezorgtijd en een unieke code. Bij aflevering moet de ontvanger deze code tonen, samen met een geldig identiteitsbewijs. Het document wordt vervolgens in een verzegelde envelop overhandigd en de ontvangst wordt met een handtekening bevestigd.

Gemak voor inwoner, minder drukke balies

De gemeente wil met de bezorgoptie de dienstverlening verbeteren en inwoners meer keuzevrijheid geven. Thuisbezorging kan een extra gang naar het gemeentehuis overbodig maken en biedt de mogelijkheid om documenten ook ’s avonds en op zaterdag te ontvangen.

Daarnaast verwacht de gemeente dat de maatregel de drukte aan de balies helpt verminderen. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat ongeveer tien procent van de aanvragen via thuisbezorging verloopt.

Kosten

Voor de service wordt een bedrag van 5 euro per document gevraagd; voor elk extra document dat tegelijk op hetzelfde adres wordt bezorgd geldt een tarief van 2,50 euro.