Geen straf voor student die docent gijzelde op Alfa-college, wel verplichte behandeling

De 19-jarige student uit Borger, die in december vorig jaar een docent van het Alfa-college in Stad gijzelde, krijgt geen straf. De rechtbank oordeelde donderdag dat de man het misdrijf beging tijdens een psychose en daarom niet strafbaar is.

Wel moet hij zich verplicht laten behandelen. De behandeling moet het risico op herhaling wegnemen en verdere achteruitgang voorkomen.

Volgens psychologisch onderzoek had de student sinds kort last van wanen, dacht dat hij werd gevolgd en zag hij dingen die er niet waren. Zijn handelen werd volledig bepaald door deze stoornis. De psycholoog, de officier van justitie en de advocaat vinden dat hij hierdoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

De rechtbank ging hierin mee en ontsloeg hem van rechtsvervolging. Wel is er een zorgmachtiging afgegeven, zodat hij gedwongen behandeld kan worden in de geestelijke gezondheidszorg.

Het incident gebeurde op 9 december vorig jaar. De student liep toen stage en was één dag per week op school. Die dag kwam hij een lokaal binnen waar de docent alleen was. Hij sloeg zijn arm om de docent heen en hield hem ongeveer twintig minuten stevig vast. In zijn hand had hij een uitgeklapt stanleymes van zo’n drie à vier centimeter. Het mes hield hij voor de docent en op momenten bij diens hals of schouder.