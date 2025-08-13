Geen cum laude voor masterstudent na uitspraak Raad van State

Foto: Raad van State, Den Haag

De Raad van State heeft bepaald dat een masterstudent International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen geen hoger cijfer krijgt voor zijn scriptie. Dat betekent dat de student, met een 6,0 op een scriptie, niet cum laude kan afstuderen.

De student schreef zijn masterscriptie in de track International Relations and International Organization. De begeleider gaf een 8,0 en de tweede beoordelaar een 4,5. Na overleg kwamen ze samen uit op een 6,0. Maar het hoge cijfer van een van de begeleiders was niet helemaal terecht, gaf deze toe tijdens een interne bezwaarprocedure. De begeleider streek met de 8,0 over zijn hart vanwege persoonlijke omstandigheden van de student.

De student vond dat het grote verschil tussen de cijfers betekende dat er een derde beoordelaar had moeten komen. Ook stelde hij dat de begeleiding onder de maat was. Met een hoger cijfer had hij cum laude kunnen afstuderen.

Maar het College van Beroep voor de Examens van de RUG wees zijn beroep af. Beide beoordelaars waren het eens over het eindcijfer, stelde de commissie. Volgens de regels is een derde beoordelaar alleen nodig als de eerste twee het niet eens worden.

De Raad van State bevestigde deze week dat de procedure zorgvuldig is gevolgd. Er is geen bewijs voor ondermaatse begeleiding en het ‘cum laude’-argument mag geen rol spelen bij de beoordeling, stelt de hoogste bestuursrechter van Nederland. Het beroep is daardoor ongegrond: het cijfer blijft 6,0, waarmee een ‘cum laude’ weg blijft van het diploma voor de student.