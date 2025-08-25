Geen boete voor Noordlaarder na doodmaaien reekalfjes in Glimmen

Foto: Dave Dodson via Wikimedia Commons (CC 3.0 Unported)

Een 22-jarige man uit Noordlaren is door de politierechter in Groningen vrijgesproken van schuld aan de dood van twee reekalveren. Dat meldt RTV Drenthe. De dieren kwamen twee jaar terug om bij maaiwerkzaamheden in Glimmen.

Het OM vond dat hij onvoldoende maatregelen had genomen om de dood van de dieren te voorkomen. De man had eerder een boete van 750 euro gekregen voor het incident, maar tekende bezwaar aan. Toch eiste het OM alsnog vijfhonderd euro boete. Volgens de aanklager had hij het veld die ochtend moeten controleren en beschikte zijn tractor niet over een waarschuwingssysteem.

De verdachte en zijn vader verklaarden dat ze twee dagen voor het maaien zorgvuldig het perceel hadden nagelopen en geen dieren hadden gezien. Toen buren reeën opmerkten, stapte hij volgens eigen zeggen van de tractor om mee te zoeken. Getuigen stelden echter dat hij was blijven zitten terwijl zij het veld doorzochten.

Zijn advocaat benadrukte dat de man zorgvuldig te werk was gegaan en sprak van een noodlottig incident. De doodsoorzaak van de kalfjes was bovendien niet onderzocht. De rechter stelde vast dat de dieren vermoedelijk door het maaien zijn omgekomen, maar vond niet dat de twintiger bewust risico had genomen. Daarom volgde vrijspraak voor de Noordlaarder.